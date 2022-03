Introduzione. Il blazer è una giacca speciale basata sulle divise maschili di centinaia di anni fa. Oggi i blazer sono più vari che in passato. La definizione di base è che sembra una giacca da abito, ma il taglio è in uno stile più casual. Quando indossi un blazer, stai aggiungendo un tocco di chic semi-formale al tuo outfit che lo fa sembrare più elegante.

La moda sta attraversando un grande cambiamento in questo momento. Allylikes sta aggiungendo pepe al gioco del blazer fornendo blazer di prim’ordine. Alcuni modi per indossare un blazer e cosa indossare con esso sono menzionati di seguito:

1. Giacche in pelle calda

I blazer in pelle portano stile e classe istantanei a qualsiasi outfit. Se vuoi creare un look vintage, scegli un blazer ampio in ecopelle. Per un look futuristico, abbinalo a una t-shirt colorata. I blazer in pelle o ecopelle sono ora disponibili su Allylikes. E c’è anche altro in arrivo.

2. Blazer Bolero alla moda

Il blazer bolero indossato dai ballerini di flamenco è una scelta elegante. Questo blazer è il blazer dal taglio più corto offerto dagli alleati. Il blazer è ottimo per Petites e per serate semi-formali o cene. I blazer possono essere abbinati a pantaloni aerodinamici, abiti aderenti, maglioni con scollo a V e gioielli d’oro.

3. Blazer sfacciati in stile marinaio

Gli sfacciati blazer da marinaio bianchi imitano le uniformi bianche indossate dai marinai sulle navi da crociera e hanno un design leggermente diverso rispetto alla maggior parte dei blazer.

Per creare un look elegante utilizzando la giacca blazer donna , le donne over 40 possono ottenere un tocco moderno indossandolo con stivali alti in pelle bianca non tradizionali o stivaletti. Allylikes ha una vasta gamma di sfacciati blazer da marinaio in vari colori.

4. Blazer di ranuncolo

I blazer Ranuncolo sono vari e talvolta piuttosto sperimentali, quindi sono apprezzati da una vasta gamma di fan. Questo fantastico blazer lusinghiero in tweed e bottoni dorati è una giacca a un bottone offerta dagli alleati. Puoi indossarli per le attività in città e in campagna, con top e pantaloni a collo alto color tabacco. Per l’ufficio, può essere indossato sopra una camicia semplice e jeans boyfriend country.

Conclusione

I blazer sono senza dubbio una buona opzione per uno stile elegante per incontri formali e informali. Allylikes ha una vasta gamma di blazer che si adattano perfettamente a tutti i tipi di corporatura.