Orto Creativo, l’agenzia di web marketing e comunicazione fondata da Christian Paggiarin, è stata scelta da 21 Gallery per la realizzazione del suo sito web.

21Gallery, è la nuova galleria dedicata all’arte contemporanea, in particolare agli artisti emergenti (under 40), italiani e internazionali, inaugurata nel 2021 a Villorba (Treviso), con una mission che punta a valorizzare i più giovani talenti nel campo delle arti visive e, nel contempo, a sostenere delle cause benefiche, devolvendo almeno il 20% degli utili.

La galleria è una società benefit nata dall’incontro di tre imprenditori provenienti da settori diversi: Davide Vanin, giovane trevigiano attivo nel settore della logistica ma soprattutto ideatore del Cantiere Art District, oggi conosciutissimo cocktail bar nato nel 2018 all’interno di una galleria d’arte; Massimiliano Mucciaccia, fondatore e titolare di Mucciaccia Gallery-Modern & Contemporary Art Gallery, con sedi a Roma, Cortina, Londra, Singapore e New York; e Alessandro Benetton, fondatore e presidente del gruppo 21 Invest nonché appassionato collezionista d’arte contemporanea che ha deciso di mobilitare energie e relazioni per favorire i giovani anche nel mondo dell’arte.

La 21Gallery deve il suo nome all’anno in corso che sta volgendo al termine, il 2021, l’anno della sua costituzione ma soprattutto, quello della ripartenza dall’epidemia di Covid-19, carico di speranza anche grazie agli straordinari risultati ottenuti dalla scienza. Ma il 21 è pure un numero caro ad Alessandro Benetton per i tanti significati che porta con sé: la sequenza di Fibonacci, che costituisce la base delle proporzioni dei dipinti di Leonardo da Vinci; il secolo che stiamo vivendo con la sua attesa di futuro e ovviamente l’impresa a cui ha dato vita ormai 30 anni fa.

La neo-galleria d’arte contemporanea si avvale per la definizione degli indirizzi strategici e della programmazione espositiva di un board scientifico composto da: Cesare Biasini Selvaggi, curatore e manager culturale; Luca Borriello, direttore ricerca INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana e coordinatore scientifico di Inopinatum Centro Studi sulla Creatività Urbana-Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Alberto Castelvecchi, già fondatore dell’omonima casa editrice specializzata in nuove tendenze, culture giovanili e fenomeni emergenti, oggi docente di public speaking presso l’università Luiss Guido Carli; David Alan Chipperfield, fondatore di Davide Chipperfield Architects di Londra; Ernesto Fürstenberg Fassio, manager, amministratore delegato de La Scogliera s.p.a. e vicepresidente di Banca IFIS.

21Gallery e i suoi promotori si mettono in gioco partendo dalle giovani generazioni, quelle della ricerca artistica nelle arti visive che, proprio a seguito dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, è oggi un anello ancora più debole del sistema dell’arte, in particolare di quello italiano.

21Gallery prevede poi nel suo Statuto la missione di generare un impatto positivo sul territorio con programmi dedicati alle scuole e operazioni di Street Art finalizzate a valorizzare il patrimonio pubblico attraverso la creatività dei giovani.

Quest’anno la somma degli utili destinata alle attività benefiche sarà devoluta ad art4sport ONLUS, l’associazione presieduta da Teresa A. Grandis e nata nel 2009 dalla storia di Bebe Vio, con l’obiettivo di promuovere lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto, per migliorare la qualità della loro vita e di conseguenza quella delle loro famiglie.

21Gallery è parte integrante di TAD (Treviso Arts District), il nuovo distretto polifunzionale che sorge all’interno di un’ex area industriale di oltre 1.500 mq. a Villorba (TV).

TAD è un progetto di Alessandro Benetton e Davide Vanin che coinvolge professionisti e aziende di eccellenza nei settori arti visive, food & beverage e design.