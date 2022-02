Con l’avvento di internet, ma ancor più con la sua diffusione così virale, si sono moltiplicate le possibilità dei truffatori. Sì, perché se da un lato questo nuovo strumento ha permesso di facilitarci la vita sotto molti punti di vista, sotto altri ci ha resi sicuramente più vulnerabili all’azione di malintenzionati. Vediamo alcuni consigli per evitare le truffe più frequenti.

Attenzione alle offerte di lavoro

Tra le truffe tristemente più in voga troviamo sicuramente quelle relative alle offerte di lavoro. Molto spesso, per ricevere offerte di lavoro dobbiamo iscriverci a piattaforme ad hoc. Fatto sta che, in qualche modo, i malintenzionati spesso riescono a intercettare i nostri dati, quali numero di cellulare e mail, e da lì proporci alcune offerte di lavoro truffaldine. In alcuni casi si richiede di cliccare su un link ed inserire i propri dati sensibili, ma in altri casi la truffa è ancora più grossolana.

Per esempio, in alcuni casi viene assicurato un lavoro pagato con assegno o vaglia postale. Il documento in questione avrà un importo superiore a quello pattuito col datore di lavoro e a quel punto viene richiesto di spedire indietro la differenza: solo allora si scoprirà che l’assegno o il vaglia è falso.

Casino e siti di gioco: attenti a quelli illegali

Altra truffa molto in voga è quella legata ai siti di gioco online fasulli. Una truffa che può essere elaborata in maniera differente. Ad esempio, in alcuni casi esistono dei veri e propri siti truffaldini strutturati quasi in maniera identica a quelli reali. In questo caso, vengono rubati i dati al momento dell’iscrizione, o magari vengono addirittura trattenuti i soldi versati.

Dobbiamo ricordarci che quando decidiamo di registrarci in questi siti, è necessario prestare attenzione. Per esempio, è fondamentale controllare di stare navigando su un sito sicuro (la “s” al termine della dicitura “http” presente nell’URL). Ma anche il nome del sito può trarre in inganno alle volte: potrebbe apparire, difatti, quasi uguale a quello dei tradizionali siti. In certi casi potrebbe variare soltanto di una lettera, quindi è necessario prestare la massima attenzione: controllare sempre che il nome, per esempio Eurobet Italia, sia sempre esatto.

Truffe d’amore

Diventate tristemente note anche per il risalto mediatico che è stato loro dato, le truffe d’amore sono diventate molto più diffuse rispetto al passato. Generalmente queste vengono realizzate da vere e proprie organizzazioni criminali, le quali buttano l’amo fino a quando non hanno ottenuto il contatto diretto con la vittima. Si fingono innamorati di qualcuno, fino a quando non arrivano a chiedere dei soldi per eventuali problemi insorti (spesso di salute).

Di solito questi truffatori si nascondono dietro false immagini e falsi nomi, addirittura alle volte si presentano con l’aspetto virtuale di personaggi famosi, magari meno noti in Italia. Il consiglio è sempre quello di evitare di regalare denaro a persone di cui non si conosce minimamente l’identità e soprattutto a chi non si è mai incontrato di persona nemmeno una volta. Prestare massima attenzione, anche in tal caso.