Opinioni e recensioni su Marketing Italia Srl: l’azienda che ha fatto del marketing del turismo la sua missione.

Partiamo da chi è e cosa fa Marketing Italia Srl? Siamo voluti andare fisicamente in azienda per toccare con mano il lavoro di questa realtà. La compagnia nasce nel 2016, ha sede in via Filippo Argelati 10 a Milano ed è considerata da molti esperti del settore una tra le migliori realtà in Europa per la promozione e valorizzazione di eccellenze e destinazioni turistiche.

L’azienda è titolare del progetto Visit Italy, miglior portale europeo ai .eu Web Awards 2020 di Bruxelles e durante la nostra visita, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere parte del team, composto da alcuni tra i professionisti più autorevoli nel campo del digital marketing applicato al turismo. La società collabora con enti pubblici e privati per potenziare il brand delle principali destinazioni turistiche italiane e con eccellenze locali e nazionali per svilupparne il processo di internazionalizzazione.

Diventata celebre per le numerose campagne marketing di successo di questi anni, nel 2021 con lo spot “Italia, bellezza da condividere”, vince i Lovie Awards di Londra (gli Oscar di Internet) come miglior spot virale d’Europa, beffando in finale addirittura la BBC.

Una community di oltre 2 milioni di utenti ha portato l’azienda a rappresentare il principale punto di riferimento per i turisti di tutto il mondo in visita in Italia. Sempre più viaggiatori utilizzano il portale visititaly.eu per la pianificazione del proprio soggiorno, dei luoghi d’interesse e delle eccellenze da non perdere. Marketing Italia Srl apre il 2022 con un pacchetto di oltre 1000 clienti ed un livello di soddisfazione pari al 97%.

Alcuni numeri dell’azienda:

Insomma… dopo un’affascinante visita in azienda ed alla luce di quanto emerso dalle nostre indagini, possiamo dire che questa realtà ci ha piacevolmente colpiti e che sentiamo di consigliarla a qualsiasi ente, istituzione o azienda che voglia cogliere nel turismo la propria opportunità di espansione. In conclusione vi lasciamo con la mission della compagnia, che forse meglio esprime ciò che abbiamo avvertito parlando con ogni membro del team: “Trasformare l’Italia nella migliore esperienza di viaggio al mondo”.