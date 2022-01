La tendenza è irreversibile. La vita degli italiani è sempre più digitale. Avere a portata di mano, perlopiù su smartphone, i certificati anagrafici, il conto online, il registro dei propri figli, il negozio di scarpe preferito. E molto altro ancora…Sono tutti servizi comodissimi e che hanno reso il mondo del web indispensabile. Gli italiani ormai si svagano anche su internet e milioni di persone si intrattengono con giochi online. Ad intrigare sono soprattutto i casinò online che propongono anche diverse promo sia per il giocatore attivo da tempo sia per il nuovo arrivato. Del resto giocare online è agevole, non serve recarsi fisicamente in una sala giochi, basta connettersi al sito che più piace. Ad esempio basta fare PlayAmo login per entrare su PlayAmo o altrimenti creare un account se non si è registrati su uno dei siti più popolari che racchiude quasi 2 mila giochi.

Ma chi gioca e come lo fa? Il web ha cambiato anche le abitudini di gioco degli italiani. Esistono in effetti le differenze tra uomo e donna sul gioco di casino ma erano più marcate con i casino terrestri e lo sono di meno oggi online. Nella sala da gioco terrestre come ad esempio quella di Venezia l’uomo punta su skill games come il poker e il blackjack. Invece la donna guarda al gioco di fortuna come il bingo, la slot machine e la lotteria.

Ma nei casino online le differenze si assottigliano e quasi svaniscono. Ad abbattere queste differenze concorre la percezione della donna di maggiore libertà derivata dall’essere sola davanti ad uno schermo, senza gli occhi degli altri giocatori. Online quindi vengono meno le differenze in materia di preferenze di giochi di casino.

Ma sorprendentemente le donne online battono gli uomini per tempo trascorso a giocare rispetto agli uomini. Le donne infatti tendono a fare puntate di importo minore e a farne di più. Mentre gli uomini giocano con somme più elevate e rischiano di terminare prima il gioco. In materia di abitudini di gioco quindi la donna risulta più avveduta anche online, cosa che si riflette anche nella vita reale e nelle situazioni di tutti i giorni. Le donne hanno un maggiore istinto di conservazione nel gioco e paradossalmente ciò le porta a vincere di più anche se in probabilità gli importi vinti sono minori rispetto a chi rischia qualcosa in più.

Le donne italiane sono tenaci, costanti e calcolatrici. Nella regola ci sono sempre le eccezioni, ma la maggioranza delle giocatrici donne punta a divertirsi più a lungo. L’uomo invece rischia di più per via di un desiderio di affermazione. Le analisi fatte dai portali di gioco online evidenziano come siano le donne più adulte a giocare di più sul web rispetto a quelle più giovani. Le donne italiane mature sono più digitali di quanto si possa immaginare. Nella donna matura prevalgono esperienza e calma e la voglia di divertirsi online quanto e forse più degli uomini.