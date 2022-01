Sei confuso sul conto delle criptovalute come bitcoin ed Ethereum? Non sei solo. Prima di utilizzare o investire in criptovalute, è bene sapere cosa le rende diverse dai contanti e da altri metodi di pagamento e come rilevare truffe di criptovaluta o account di criptovaluta che potrebbero essere compromessi.

Cosa sapere sulle criptovalute

Cos’è una criptovaluta?

La criptovaluta, chiamata anche valuta virtuale, è una valuta digitale che esiste solo elettronicamente. Ciò significa che non ci sono banconote fisiche a meno che non utilizzi un servizio che ti permetta di convertire la criptovaluta in un pezzo fisico (token). In genere, scambierai una criptovaluta online con un’altra persona, tramite il tuo telefono o computer, senza utilizzare un intermediario come una banca. Le criptovalute più conosciute sono Bitcoin ed Ether, ma ce ne sono a migliaia e vengono continuamente create nuove criptovalute.

In che modo le persone usano le criptovalute?

Le persone usano le valute digitali per pagamenti veloci ed evitare le commissioni di transazione addebitate dalle banche tradizionali o perché offrono un certo anonimato. Altre persone potrebbero acquisire e detenere criptovalute come un tipico investimento, sperando che aumenti di valore.

Come si ottengono le criptovalute?

Puoi acquistare criptovalute attraverso una piattaforma di scambio online. Alcune persone possono acquisire criptovalute attraverso un processo complesso chiamato "mining" per il quale sono necessarie apparecchiature informatiche avanzate per risolvere problemi matematici molto complicati.

Dove e come vengono archiviate le criptovalute?

Le criptovalute sono conservate in un portafoglio digitale, sul tuo computer, su cloud o su un altro supporto fisico esterno. Ma se accade qualcosa di imprevisto, ad esempio, se la piattaforma online che utilizzi smette di funzionare, invii criptovalute alla persona sbagliata, perdi la password del tuo portafoglio, viene rubata o c’è qualcosa che non va con il tuo portafoglio digitale, è probabile che scoprirai che non c’è nessuno modo disponibile per aiutarti a recuperare i tuoi fondi. E poiché le criptovalute vengono generalmente trasferite direttamente senza utilizzare un intermediario come una banca, spesso non avrai nessuno a cui rivolgerti in caso di problemi.

Quali sono le differenze tra criptovaluta e valute tradizionali?

Esistono importanti differenze tra le criptovalute e le valute tradizionali.

● Le criptovalute non sono supportate da un governo. Gli account non sono assicurati da un governo come lo sono i dollari statunitensi depositati in un conto bancario, ad esempio. Se tieni le criptovalute in un portafoglio digitale di terze parti e la società subisce un attacco informatico o fallisce, il governo non ha l’obbligo di agire per aiutarti a recuperare i tuoi soldi.

● Il valore di una criptovaluta è in continua evoluzione. Il valore di una criptovaluta può cambiare rapidamente, anche ogni ora. Il suo valore dipende da molti fattori, tra cui domanda e offerta. Un investimento del valore di migliaia di dollari oggi potrebbe valere solo poche centinaia di dollari domani. E se scende di valore, nessuno ti garantisce che salirà nuovamente.

Pagamenti in criptovaluta

Se stai pensando di utilizzare una criptovaluta, sappi che ci sono importanti differenze tra pagare con una criptovaluta e pagare con una carta di credito o altri metodi di pagamento tradizionali:

● I pagamenti in criptovaluta non hanno tutele legali. Le carte di credito e di debito hanno tutele legali in caso di problemi. Ad esempio, se devi contestare un acquisto, la società della tua carta di credito ha una procedura per aiutarti a recuperare i tuoi soldi. Le criptovalute generalmente non hanno questa protezione.

● I pagamenti in criptovaluta sono generalmente irreversibili. Una volta che paghi qualcuno con una criptovaluta, di solito puoi riavere i tuoi soldi solo se la persona per cui li hai pagati te li restituisce. Prima di acquistare qualsiasi cosa con criptovaluta, scopri la reputazione e l’indirizzo del venditore e come contattare qualcuno in caso di problemi.

● È probabile che alcune delle informazioni sulle tue transazioni siano pubbliche.Le persone spesso dicono che le transazioni di criptovaluta sono anonime. Ma la verità non è così semplice. Alcune criptovalute registrano alcuni dettagli delle transazioni in un registro pubblico, chiamato “blockchain”. Questo è un elenco pubblico di ogni transazione di criptovaluta, sia dal pagatore che dal destinatario del pagamento. A seconda della criptovaluta, le informazioni registrate nella blockchain possono includere dettagli come l’importo della transazione e gli indirizzi del portafoglio digitale dell’emittente e del destinatario del pagamento. L’indirizzo del tuo portafoglio digitale è una lunga stringa di numeri e lettere. Sebbene sia possibile utilizzare un nome falso per registrare il proprio portafoglio digitale, è possibile identificare le persone coinvolte in una transazione specifica utilizzando le informazioni sulla transazione e sul portafoglio.

Come evitare le truffe sulle criptovalute

Per individuare aziende e persone da evitare, fai attenzione a queste cose:

● I truffatori garantiscono che guadagnerai denaro. Se ti viene promesso che otterrai un profitto, è una truffa. Anche se hanno l’avallo o la testimonianza di personaggi famosi.

● I truffatori promettono rendimenti elevati con profitti garantiti. Nessuno può garantire un certo profitto, ad esempio raddoppiando i tuoi soldi. E molto meno in un breve periodo di tempo.

● I truffatori promettono soldi gratis. Ti porteranno soldi in contanti o in criptovaluta, ma le promesse di denaro gratuito sono sempre false.

● I truffatori fanno grandi dichiarazioni senza dettagli o spiegazioni. Gli uomini d’affari intelligenti vogliono capire come funziona il loro investimento e dove stanno andando i loro soldi. I buoni consulenti per gli investimenti vogliono condividere queste informazioni. Controlla prima di investire. Fai una ricerca online inserendo il nome della società e il nome della criptovaluta e aggiungendo parole come “recensione”, “truffa” o “denuncia”.