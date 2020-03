Per quanto tempo bisognerà rimanere in casa? L’obbligo verrà prolungato oltre il 4 aprile

Viene confermato dal Consiglio Superiore di Sanità (Css) che bisognerà rimanere in casa anche nel mese di aprile. Il presidente Franco Locatelli anticipa che la scadenza del prossimo 4 aprile sarà prolungata. Lo ha spiegato nel corso di una conferenza stampa. “Ad oggi è inevitabile il prolungamento delle misure di contenimento”.

Questo perché “non siamo in una fase marcatamente declinante ma in una fase, sia pure incoraggiante, di contenimento”. L’obbligo di restare a casa sarà allungato. Inoltre, anche dopo, ha aggiunto Silvio Brusaferro dell’Iss, “dovremo immaginare alcuni mesi in cui adottare misure attente per evitare una ripresa della curva endemica”.

La serrata prosegue. Rimane da capire fino a quando verrà fatta slittare la prima volta, in attesa del decreto del governo che lo chiarirà. Brusaferro ha poi aggiunto che “c’è un dato rilevante negli ultimi giorni: dal 19-20 marzo la curva dei nuovi casi sembra attenuarsi leggermente nella sua ascesa e stiamo monitorando quanto sta avvenendo: non possiamo sulle misure di contenimento”, ha concluso.