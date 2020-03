Pazienti di Nerola ospitati al Nomentana Hospital

Il Nomentana Hospital ha messo a disposizione un numero dedicato ai familiari dei pazienti trasferiti nella struttura di Fonte Nuova da Nerola. Il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, ha immediatamente dato indicazione di contattare ogni singola famiglia per indicare tale numero – che non è reso pubblico per ragioni di privacy e riservatezza e per evitare, altresì, chiamate improprie – da chiamare per avere informazioni sullo stato di salute dei propri cari e per raccordarsi con il Nomentana Hospital per la consegna di quanto utile e necessario agli ospiti.

Si informa, inoltre, che sono state consegnate alla Direzione del Nomentana Hospital dalla Direzione di Nerola le “schede informative” sulle terapie in corso per ogni paziente, non si tratta quindi di “cartelle cliniche” che spettano esclusivamente a strutture sanitarie e non ad una Casa di Cura.