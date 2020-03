Modena. Ebook e letture online con la biblioteca digitale Emlib

Anche se chiuse temporaneamente per le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, le biblioteche comunali di Modena sono “accessibili” in via digitale, offrendo opportunità gratuite di lettura a casa sette giorni su sette, 24 ore su 24. Grazie a EmiLib (emilib.it) – la biblioteca digitale emiliana dei Poli bibliotecari di Modena, Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia – l’offerta è amplissima: un’edicola internazionale con più di settemila testate e un catalogo di ebook costantemente aggiornato, ormai prossimo ai 40 mila titoli tra classici e bestseller, anche in lingua originale. Utilizzando qualunque dispositivo digitale (computer, smartphone, tablet, e-reader compatibili) si possono leggere liberamente quotidiani e riviste locali e dal mondo in versione integrale, prendere in prestito ebook (fino a quattro al mese, ciascuno per 14 giorni), ma anche ascoltare audiolibri e musica, interrogare banche dati o altre risorse ad accesso libero.

Emilib, che nasce nel 2017, fa parte del circuito Mlol (medialibrary.it), una rete di oltre seimila biblioteche che offre contenuti digitali avanzati a una platea in crescita costante. Rispetto all’anno precedente, il 2019 di EmiLib ha fatto registrare 314.577 accessi (+ 80,60 per cento) e 31.871 prestiti di ebook (+ 48,34 per cento), mentre le consultazioni aumentano del 56,67 % e raggiungono la cifra di 430.172.

Per usufruire del servizio EmiLib basta essere iscritti a una biblioteca di Modena o provincia, oppure studente/dipendente di UniMoRe. Dopo l’accesso a www.emilib.it se si è iscritti a una biblioteca comunale della provincia di Modena si deve selezionare come Ente “Provincia di Modena – Bibliomo”, quindi inserire come username il numero della propria tessera della biblioteca e la propria password, oppure, se è la prima volta, la password sarà il proprio giorno, mese e anno di nascita.

Chi ha uno smartphone o un tablet può scaricare da Google Play o da App Store la app di lettura “Mlol reader”. Sul sito delle biblioteche (comune.modena.it/biblioteche), cliccando sulla notizia relativa, oltre alla guida per Emilib, è disponibile una pagina con consigli di lettura per adulti e ragazzi, in cui ogni argomento proposto con relativa bibliografia è affiancato dal link per trovare i titoli disponibili online. Sui profili social delle biblioteche (Facebook e Twitter) ogni giorno vengono proposti consigli di lettura tematici che rinviano ai link di Emilib segnalati sul sito. Per saperne di più è anche possibile iscriversi ai seminari web “Your library does not end here”, cinque incontri online di presentazione e spiegazione dei servizi offerti (bit.ly/webinar-piattaforma-mlol).