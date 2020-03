Aosta. Iscrizioni alle manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione 2020

L’Assessorato delle Finanze, Attività produttive e Artigianato comunica che sono aperte le iscrizioni alle manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione 2020, che si svolgeranno ad Aosta nelle seguenti date:

67a Mostra-Concorso, dal 18 al 26 luglio

52ª Foire d’Eté, il 1° agosto

Atelier des Métiers, dal 30 luglio al 2 agosto

Sono invitati a partecipare i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale, equiparato e non tradizionale. Anche per questa edizione delle manifestazioni non è previsto l’invio a domicilio dei moduli per la presentazione delle adesioni. Le adesioni dovranno pervenire alla Struttura attività artigianali e di tradizione entro venerdì 30 aprile 2020.

In un ottica di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, al fine di evitare assembramenti negli uffici pubblici, si invitano gli artigiani a effettuare l’iscrizione nel rispetto delle seguenti modalità:

Fino al 3 aprile 2020:

Per il settore tradizionale:

Per gli artigiani professionisti dell’Atelier des Métiers: tramite la modalità on line e/o con posta certificata PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it;

Per gli altri: tramite la modalità on line, oppure inviando copia della domanda tramite e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: u-artigianato@regione.vda.it, con allegato documento d’identità.

Per il settore non tradizionale e per la partecipazione alla 67 Mostra-concorso:

inviando copia della domanda tramite e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: u-artigianato@regione.vda.it, con allegato documento d’identità.

Per evitare assembramenti negli uffici si chiede pertanto di non portare a mano la richiesta cartacea;

Dal 4 aprile 2020 fino al 30 aprile, se la situazione dell’emergenza epidemiologica lo permetterà, sarà possibile aderire alle iniziative di artigianato, anche con la consegna a mano della richiesta cartacea. Gli uffici sono situati in Piazza della Repubblica n. 15 ad Aosta e osservano il seguente orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 16.30. Venerdì 30 aprile 2020, ultimo giorno utile per la consegna, gli uffici saranno aperti fino alle ore 16.30.

I temi della Mostra-concorso, nonché i regolamenti e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet regionale

www.regione.vda.it/artigianato/Manifestazioni_estive_2020/default_i.aspx

Recapiti disponibili della Struttura Attività artigianali e di tradizione: 0165/274597 – 274742.