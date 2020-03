Modena. Cimiteri: sepolture anche in domeniche e festivi

Le sepolture nei cimiteri di Modena saranno consentite anche nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, fino a che nel territorio comunale non sarà cessata l’emergenza epidemiologica Covid-19. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, con la finalità di rendere più agevole e sicura in questo periodo la gestione delle camere ardenti ospedaliere.

Ad essere consentiti anche nei festivi, in deroga a orari e giorni stabiliti da una precedente ordinanza, sono i servizi di trasporto funebre e le operazioni cimiteriali relative alle diverse modalità di sepoltura. Resta in vigore l’obbligo di evitare assembramenti e quindi il divieto di svolgere cortei e cerimonie funebri di qualsiasi religione per evitare potenziali occasioni di diffusione del virus.

Durante le diverse modalità di seppellimento possono essere presenti, a debita distanza tra loro, solo i parenti più stretti (nel numero di quattro o cinque persone). L’ufficio comunale di Polizia mortuaria, inoltre, aveva già informato le agenzie di onoranze funebri che i funerali sono sospesi e si devono evitare assembramenti di persone anche nel luogo dove si trova il feretro con la salma, cioè presso camere ardenti e funeral home.