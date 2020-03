PNL: migliora la tua vita con la Programmazione Neuro Linguistica

Negli ultimi anni si sono diffusi in tutto il mondo corsi di PNL e Life Coaching, ma esattamente che cosa vogliono dire questi termini? Che aiuto ti possono dare al tuo vivere quotidiano?

Vediamo insieme a quali opportunità vi potete approcciare, anche solo per avere un’introduzione di base di questo mondo.

Che cos’è la PNL

PNL è letteralmente l’acronimo di Programmazione Neuro Linguistica. È un approccio innovativo alla comunicazione ideato negli anni Settanta in California da Richard Bandler e John Grinder.

Alla base di questo metodo vi è la convinzione che esista un forte legame tra i processi neurologici, il linguaggio e gli schemi comportamentali che le persone assumono durante la vita e le esperienze passate.

Questo legame può essere di conseguenza organizzato, per raggiungere determinati obiettivi nella propria vita. Addirittura, gli autori della PNL sostengono che può essere utilizzata per curare problemi come le fobie, la depressione e i disturbi ossessivi compulsivi.

Come ti può aiutare la PNL

In parole povere, a cosa può servire imparare le basi della PNL? I benefici sono molteplici e abbiamo cercato di elencarli in pochi semplici punti.

Migliorare la comunicazione e la persuasione: quante volte siate stati inghiottiti da discussioni infinite e inutili, magari nate proprio per un’incomprensione con il vostro interlocutore? Grazie alla PNL imparerete a gestire al meglio queste situazioni

Migliorare la comunicazione con sé stessi: spesso e volentieri siamo noi i peggiori nemici di noi stessi. Grazie alla PNL imparerai a non auto sabotarti.

Ottenere il massimo dalle situazioni che la vita ti porrà davanti: sia dal punto di vista professionale che personale, sarai in grado di gestire al meglio le opportunità che ti verranno date.

Aiutare il prossimo: quante volte un amico aveva bisogno di voi e non avete trovato le parole per aiutarlo? Grazie alla PNL saprete cosa dire, e anche quando stare in silenzio.

Questi sono solo alcuni esempi di come la PNL potrebbe cambiarti la vita. Il nostro consiglio è quello di seguire un vero e proprio corso. Fino a qualche anno fa si era convinti che questi corsi fossero possibili solo dal vivo. Con l’avvento della tecnologia questo non è più vero.

Provare per credere! Il Corso di formazione e certificazione PNL di Inlpcenter ti aiuterà passo dopo passo nel tuo percorso, permettendoti di apprendere ogni segreto della PNL

Da studente a insegnate: diventa un Life Coach!

Una volta che avrai appreso le grandi potenzialità della PNL, perché non passare dall’altro lato e permettere a tante altre persone di migliorarsi a loro volta?

Grazie a Inlpcenter potrai diventare un vero e proprio Coach e padroneggerai oltre 50 tecniche di PNL da utilizzare nella vita di tutti i giorni e con i tuoi futuri studenti.

Il corso Life Coach include tre certificazioni differenti, tutte accreditate:

Certificazione Life Coach Accreditata

Certificazione PNL Practitioner Accreditata

Certificazione Master PNL Accreditata

Il percorso di studi è caratterizzato da ben 16 moduli differenti, al termine dei quali sari un esperto a 360 gradi di PNL e Life Coaching.