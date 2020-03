Le agenzie di scommesse puntano tutto sul futuro dei campioni ad iniziare da Ronaldo

Il mondo del calcio è in attesa di riprendere, attende che passi l’emergenza. Sono fermi i campionati nazionali e le competizioni europee. Stop anche negli altri sport. Impossibile secondo melbet-italia.com prevedere quando si tornerà a giocare. Ci sono allo studio diverse ipotesi, che prevedono un ritorno al calcio giocato a maggio ed uno slittamento dell’Europeo in inverno o al prossimo anno. Ma il pronostico è mai come in questo caso davvero azzardato. Troppo difficile sapere quando terminerà l’emergenza sanitaria mondiale dovuta al Covid-19.

Pertanto le agenzie di scommesse puntano tutto sul futuro dei campioni ad iniziare da Cristiano Ronaldo. La star portoghese è alla seconda stagione alla Juventus. Attualmente si trova a Madeira, in Portogallo. Cr7 ha raggiunto la madre Dolores colpita da ictus ad inizio marzo. Il campione lusitano non si trova quindi in un “un esilio dorato” ma è al capezzale della madre gravemente malata.

Ma sono in tanti a pronosticare che Cristiano a giugno dirà addio all’Italia per accasarsi in un’altra squadra. C’è chi punta sul futuro di Ronaldo a Torino anche nella prossima stagione. Questa rimane l’opzione più probabile. Ma in tanti azzardano l’idea di un addio. Da dove muovono questi rumors? La sua presenza in tribuna e negli spogliatoi, durante l’intervallo al Santiago Bernabeu, nel recente match tra Real Madrid e Barcellona, ha alimentato le aspettative dei tifosi delle Merengues. Del resto l’attaccante portoghese a Madrid ha scritto pagine di calcio importanti e la capitale spagnola è una sua seconda Patria.

Ma il futuro del numero 7 bianconero non è detto che sia in Spagna. A sperare sono anche altri suoi ex tifosi. Sono i sostenitori del Manchester United. Ma anche Parigi farebbe follie per avere Ronaldo la prossima stagione. Il Psg di Al Khelaifi potrebbe cedere Neymar al Barcellona ed impiegare i soldi della vendita per assicurarsi le prestazioni del giocatore juventino. Il Psg, al pari della Juve, sogna la Champions. Questa coppa, nella storia del calcio francese, è stata vinta soltanto dal Marsiglia nel 1993 nella finale contro il Milan allora agli ordini di mister Fabio Capello.

Ma c’è anche un’altra ipotesi rilanciata dallo spagnolo Don Balòn. Il lusitano starebbe per trovare l’intesa con David Beckham, attuale proprietario dell’Inter Miami in Mls, per un suo trasferimento nella massima serie a stelle e strisce, già dalla prossima estate. Non è la prima volta (e non sarà neanche l’ultima) che le agenzie di scommesse quotano il futuro di Cristiano Ronaldo. Anche nel maggio 2018 la permanenza al Real Madrid era data a 2.00. Poi il colpo di scena con l’arrivo, a luglio, del “marziano” a Torino sponda bianconera.