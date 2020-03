Bolzano. Motorizzazione e patenti di guida: misure urgenti

Le misure urgenti in materia di motorizzazione e patenti di guida derivanti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 marzo 2020 dispongono che gli esami per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni sono sospesi fino al 3 aprile 2020 incluso. Le pratiche già presentate sono prorogate automaticamente, senza dover presentare un’altra pratica, fino al 30 giugno 2020. I fogli rosa già emessi dal 1° febbraio 2020 sono anche essi prorogati d’ufficio fino al 30 giugno 2020.

Sospese visite mediche per patenti

Sono sospese le visite mediche per le patenti di guida da effettuarsi presso la Commissione medica locale. Coloro che hanno già un appuntamento in una delle sedute organizzate dal 10 marzo al 3 aprile 2020 saranno contattati telefonicamente dal personale della Commissione medica che assegnerà un nuovo appuntamento e fornirà tutte le informazioni necessarie anche in merito alla procedura da seguire per ottenere la proroga del permesso provvisorio. La Commissione medica raccomanda di non recarsi presso gli sportelli, bensì di inviare una mail all’indirizzo commissionepatenti.bz@sabes.it, o un fax al numero di tel. 0471 909292, indicando, oltre al motivo del contatto, ad esempio richiesta di appuntamento, il nominativo completo, la data di nascita, e un recapito telefonico presso il quale essere ricontattati.

Permessi provvisori

Il rilascio o la proroga dei permessi provvisori avverrà da parte dello Sportello della Ripartizione mobilità senza bisogno che l’utente si rechi personalmente presso i suoi uffici, previo invio di richiesta per e-mail all’indirizzo sportello.mobilita@provincia.bz.it con allegata copia di un documento di riconoscimento e del permesso provvisorio di guida per chi ne è già in possesso.

Accesso per motivi urgenti

Temporaneamente fino al 3 aprile 2020 gli sportelli della Ripartizione mobilità, in via Renon 12 ed in via Sigismund Schwarz 40 a Bolzano, resteranno chiusi al pubblico. In caso di necessità urgenti ed indifferibili concernenti le pratiche patenti e veicoli è possibile interloquire con i collaboratori tramite strumenti digitali. L’accesso all’Ufficio patenti e all’Ufficio motorizzazione, in piazza Silvius Magnago 3B a Bolzano, è consentito solo su appuntamento da richiedere via e-mail agli indirizzi fuehrerscheine.patenti@provincia.bz.it e motorizzazione@provincia.bz.it.