Trento. Contributi per iniziative turismo: domande entro il 25 marzo

Sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di contributi per la predisposizione e realizzazione di progetti di animazione, intrattenimento turistico e promozione del territorio. Con il bando il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili punta a sostenere le manifestazioni e gli eventi turistici in grado di valorizzare il patrimonio del nostro territorio, il recupero delle sue tradizione e specificità storico/artistiche, enogastronomiche, religiose e del mondo agricolo, che sappiano potenziare la capacità attrattiva della città anche nei periodi turisticamente più deboli, sia attraverso un supporto finanziario, sia collaborando al coordinamento e alla promozione degli eventi.

I progetti devono essere inviati entro il 25 marzo all’indirizzo pec: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it. Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Cultura e turismo in via delel Orfani 13 (n. tel. 0461/884287, ufficio.cultura-turismo@comune.trento.it).