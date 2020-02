Musei. Il Mibact sospende la domenica gratuita di marzo in tutta Italia

Domenica 1 marzo 2020, vista la situazione di emergenza creatasi a seguito della diffusione del Virus COVID-19, verrà sospesa l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese. I Musei del Polo museale della Sardegna resteranno comunque aperti al pubblico ed assicureranno il servizio con l’emissione di regolare biglietto a pagamento.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione dei prevedibili incrementi dei flussi di visitatori che normalmente vengono registrati nelle giornate con ingresso gratuito. E nel rispetto delle disposizioni impartite in merito alle misure preventive in vigore.

In una nota stampa viene raccomandato di consultare il sito web all’indirizzo http://musei.sardegna.beniculturali.it/ e le pagine Facebook del Polo Museale https://www.facebook.com/PoloMusealeSardegna. Qui saranno fornite tutte le notizie utili e aggiornate in tempo reale agli utenti sui luoghi della cultura di competenza del Polo museale.