Ferrara. Droga: operazione degli agenti nei pressi della Stazione ferroviaria

Un’operazione antidroga in zona Giardino Arianuova Doro ha portato al sequestro di sostanza stupefacente e alla denuncia di N.B., cittadino nigeriano, classe 1989, residente a Vigarano Mainarda. L’uomo, regolare sul territorio italiano, è pregiudicato per reati di spaccio di stupefacenti.

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso 19 febbraio nell’ambito dell’attività di controllo e contrasto allo spaccio. In piazzetta Bruno Rizzieri (nei pressi della Stazione ferroviaria) una pattuglia a piedi ha notato l’uomo impegnato a nascondere un involucro dietro a un’inferriata di una finestra, per poi allontanarsi in direzione via san Giacomo.

Gli agenti della Polizia Locale hanno fermato l’uomo e recuperato l’involucro di plastica trasparente contenente circa 9 grammi di sostanza erbacea, poi analizzata e riconosciuta come marijuana. E’ scattata quindi la denuncia a piede libero e il sequestro della sostanza stupefacente.