Firenze. Cambia l’accesso al punto prelievo sangue del presidio Canova

Cambia dal 2 marzo il servizio del punto prelievi presso il presidio Canova nel Quartiere 4, con passaggio dall’accesso diretto all’erogazione su prenotazione. Per i prelievi e i campioni biologici il servizio tramite prenotazione attraverso Cup aziendale sarà garantito o chiamando al numero unico del call center 055545454 o recandosi presso i Cup territoriali o presso le farmacie che effettuano il servizio. L’orario di accesso potrà essere scelto tra le 7.15 e le 10.30 dal lunedì al sabato, in base alle proprie esigenze.

Il passaggio degli accessi al servizio di prelievi tramite prenotazione, nasce con l’obiettivo da parte dell’Azienda di aumentare il comfort del cittadino durante l’attesa. Attualmente la media giornaliera presso il punto prelievi del presidio di via Canova è di 90-100 prelievi-accettazioni. Il nuovo modello inoltre consentirà di introdurre l’accesso facilitato per le attività di consultorio ostetrico-ginecologico riservate alla prenotazione prelievi secondo il protocollo regionale gravidanza. Gli operatori in servizio nei consultori infatti potranno effettuare la prenotazione per le donne in gravidanza che accedono all’attività consultoriale.

La prenotazione occorrerà anche nel caso in cui la richiesta medica preveda oltre il prelievo la consegna del campione di urine o urino coltura. Restano invariati gli orari per il ritiro dei referti. Rimangono, invece, in accesso diretto urgenze, INR test per pazienti in terapia anticoagulante, esami con l’indicazione dell’urgenza sulla richiesta e consegna campioni.

La prenotazione nel Quartiere 4 può essere effettuata presso il presidio Canova in via Chiusi 4/2 (martedì e giovedì dalle 8 alle 12) e presso il presidio Santa Rosa, lungarno Santa Rosa 13/15 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.30, mercoledì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30). Anche le farmacie del Quartiere 4 svolgono il servizio di prenotazione. Sul sito della Ausl Toscana centro l’elenco completo con gli orari di apertura seguendo il percorso Home/Come fare per/Prenotare visite esami/Zona Firenze/Elenco farmacie.