Border Colors / Confine Colori, installazione di Tommaso Chiappa al Museo Civico di Termini Imerese

Termini Imerese (PA) – Dal 18 al 25 febbraio, in concomitanza con lo storico carnevale termitano, il Museo Civico “Baldassarre Romano” di Via Marco Aurelio Cicerone ospiterà l’installazione “Border Colors / Confine Colori” a cura di Tommaso Chiappa. L’esposizione sarà inaugurata martedì 18 alle ore 16 e sarà fruibile negli orari d’apertura del Museo (da martedì a sabato ore 9 – 13 e 15.45 – 18.30, domenica 9 – 12.30; chiuso il lunedì). Ingresso gratuito.

Dell’installazione site-specific, nata dalla collaborazione tra l’artista palermitano e il Museo Civico diretto da Fabio Lo Bono, fanno parte alcune opere che esplorano il tema del carnevale attraverso una commistione di colore e vita. L’artista ha inteso raccontare le processioni laiche del carnevale, con le sfilate di carri allegorici e le maschere che si fanno largo tra la folla per le vie. Giovedì 20, inoltre, è prevista una performance di pittura dal vivo che coinvolgerà un gruppo di studenti del Liceo artistico “Gregorio Ugdulena”. I lavori migliori, ispirate alle opere d’arte presenti nel Museo nonché ai temi e alle suggestioni tipiche del carnevale, saranno selezionati ed esposti nella struttura museale fino al 25 febbraio.

Tommaso Chiappa (Palermo, 1983) si è formato artisticamente a Milano, studiando nell’Accademia di Brera e legando il proprio nome alla Galleria di Luciano Inga- Pin che lo ha fatto conoscere a un più vasto pubblico. Numerose le personali e le collettive in Italia e all’estero a cui ha preso parte. Da qualche anno l’artista si è impegnato a portare l’arte fuori dai consueti percorsi espositivi, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, negli ospedali, ma anche nelle scuole, nelle aree portuali e industriali, nelle periferie e nei cosiddetti non luoghi come centri commerciali e parcheggi, dipingendo centinaia di metri quadri di superfici murali nell’ambito di diversi progetti di riqualificazione urbana tra Palermo e Termini Imerese. Alla sua ricerca artistica, la scrittrice e critica d’arte Vera Agosti ha dedicato un libro (“Origine di Tommaso Chiappa”), pubblicato dall’editore Prearo nel 2016. Curatore del libro “Yellow, living art” (People and Humanities, 2018) e artdirector dello studio legale internazionale Damiani & Damiani per la creazione di eventi legati alla multiculturalità, Tommaso Chiappa è stato protagonista di recente di un progetto di riqualificazione urbana che ha riguardato il parcheggio del Centro commerciale La Torre a Palermo.