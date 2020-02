L’Olio delle Colline: i vincitori della XV edizione

Sono stati premiati i finalisti del XV Concorso provinciale “L’Olio delle Colline”, organizzato dal CAPOL e ospitato dal Comune di Bassiano sabato 8 febbraio. 313 i campioni di olio partecipanti. Questi i vincitori delle varie sezioni in gara.

¾ Premio Speciale “L’Olio delle Colline” 2020. 1° Classificato Az. Agr. Di Russo Cosmo (Gaeta)

“Categoria Azienda”

¾ Fruttato “INTENSO”. 1° Classificato Az. Agr. Di Russo Cosmo (Gaeta) – 2° Classificato La Tenuta dei Ricordi Bio (Lenola). Gran Menzione: Az. Agr. Iannotta Lucia Bio (Sonnino) – Misiti Adria Bio (Sonnino) – Az. Agr. Madeccia di De Cupis Ilenia (Sonnino)

¾ Fruttato “MEDIO”. 1° Classificato Az. Agr. Cetrone Alfredo (Sonnino) – 2° Classificato Az. Agr. Ialongo Sara Bio (Itri). Gran Menzione: Az. Agr. Paola Orsini Bio (Priverno) – Az. Agr. Colle del Polverino Bio (Priverno)

¾ Fruttato “LEGGERO”. 1° Classificato Mulino700 (Cori) – 2° Classificato Az. Agr. Palombo Giuseppe (Sermoneta). Gran Menzione: Az. Agr. De Gregoris Gregorio (Sonnino) – Az. Agr. Pelliccia Teresa (Itri)

“Categoria Olivicoltore”

¾ Fruttato “INTENSO”. 1° Classificato Di Biase Alfonso (Itri) – 2° Classificato Altobelli Serafino (Sonnino)

¾ Fruttato “MEDIO”. 1° Classificato Iannotta Thomas (Sonnino) – 2° Classificato Bronco Erasmo (Gaeta). Gran Menzione: Bersani Marco (Sonnino) – Treglia Virgilio (Minturno)

¾ Fruttato “LEGGERO”. 1° Classificato Salvucci Maria Cristina (Sonnino) – 2° Classificato De Angelis Franco (Gaeta). Gran Menzione: Guglietta Marco (Lenola) – Antetomaso Benedetto (Gaeta)

¾ Premio “Olio DOP Colline Pontine”. 1° Classificato Az. Agr. Iannotta Lucia Bio (Sonnino) – 2° Classificato Az. Agr. Cetrone Alfredo (Sonnino). Gran Menzione: Az. Agr. Paola Orsini Bio (Priverno) – Az. Agr. De Gregoris Gregorio (Sonnino) – Impero Biol Srl (Sonnino) – Az. Agr. Casino Re (Sonnino)

¾ Menzione Speciale Comprensorio dei “Lepini, Ausoni e Aurunci”

L E P I N I: 1° Classificato Az. Colle del Polverino Bio (Priverno)

A U S O N I: 1° Classificato Guglietta Marco (Lenola)

A U R U N C I: 1° Classificato Treglia Virgilio (Minturno)

¾ Menzione Speciale “Olio Biologico”. 1° Classificato Az. Agr. Paola Orsini Bio (Priverno). Gran Menzione: Misiti Adria Bio (Sonnino)

¾ Menzione Speciale “Giovane Olivicoltore”. 1° Classificato Az. Agr. Madeccia di De Cupis Ilenia (Sonnino)

¾ Menzione Speciale “Migliore Confezione ed Etichetta”. 1° Classificato Az. Agr. Rossi Srl (Cisterna di Latina) – 2° Classificato Az. Tombolillo Antonio (Sermoneta). Gran Menzioni: Az. Agr. L. Cavaterra (Sonnino) – Az. Itraly di Branchetti Luca Maria (Sonnino) – Impero Biol Srl (Sonnino)

¾ V° Concorso “L’Oliva Itrana” Premio Oliva da mensa “Gaeta DOP”. 1° Classificato Az. Agr. Del Ferraro Marco (Rocca Massima) – 2° Classificato Ernesto Bruschini Srl (Rocca Massima). Gran Menzione: Cioeta Mario e C Snc (Rocca Massima) – Soc. Coop. UNAGRI (Itri)

¾ Premio Oliva da mensa “Itrana Bianca”. 1° Classificato La Rocca Srl (Rocca Massima) – 2° Classificato Cioeta Mario e C Snc (Rocca Massima). Gran Menzione: Ernesto Bruschini Srl (Rocca Massima) – Az. Agr. Casino Re (Sonnino)

¾ Paesaggi dell’Extravergine dei Lepini, Ausoni e Aurunci

L E P I N I: Bianconi Loreta (Sermoneta) – Gnessi Alessandro (Bassiano) – Notargiovanni Isabella (Prossedi)

A U S O N I: Az. Agr. Madeccia (Sonnino) – Az. Mancini Giuliano (Fondi) – Az. Sandro Mattei (Lenola)

A U R U N C I: Az. Saladino Valeria (Santi Cosma e Damiano) – Di Crocco Rita (Itri) – Forte Antonio (Formia)

Al convegno/premiazione della mattina, moderato da Simone Di Giulio (giornalista) sono intervenuti: Luigi Centauri (Presidente e Capo Panel CAPOL); Domenico Guidi (Sindaco Bassiano); Barbara Alfei (Capo Panel ASSAM); Claudio Di Giovannantonio (ARSIAL); Giuseppe Persi (Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Latina); Carlo Medici (Presidente Provincia Latina); Domenico Spagnoli (CCIA Latina); Carlo Hausmann (Direttore Generale Agro Camera); Onorato Nardacci (XIII Comunità montana); Flavio Berilli (Direttore ICQRF-MIPAAF); Giovanni Maselli (ADA Lazio Sud – Regione Lazio); Eugenio Lendaro (Università Sapienza Roma – Polo pontino); Alessandro Rossi (LILT Sezione Latina). Nell’intermezzo musicale si è esibito il “Trio Mozart”. A seguire l’invito all’assaggio degli oli classificati e degustazione dei prodotti tipici pontini a cura degli studenti del corso Alberghiero “San Benedetto” di Latina.

Nel pomeriggio si sono svolti altri due concorsi. Concorso Premio “Assaggiatore per un giorno”: 1° Classificato Emanuele Giuseppe (Anguillara Sabazia – RM). Concorso “Assaggiatori a confronto”: 1° Classificato Tiziana Marrone (Latina).

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Capol – Centro Assaggiatori Produzione Olivicole Latina – è stata patrocinata da: Regione Lazio, ARSIAL, Provincia di Latina, Comune di Bassiano, Camera di Commercio di Latina, UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, XIII Comunità Montana dei Monti Lepini Ausoni, Compagnia dei Lepini, Consorzi per lo Sviluppo Industriale “Roma-Latina”, Slow Food Latina, LILT – Sezione di Latina, Proloco Bassiano.

