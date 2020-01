Aosta. Coronavirus: attivo numero di pubblica utilità 1 5 0 0

La Presidenza della Regione, l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta informano che il Ministero della Salute ha attivato un numero di pubblica utilità, il 1500, disponibile 24 ore su 24, con presenza di personale medico e infermieristico appositamente formato sul coronavirus 2019-nCoV e di mediatori culturali addetti a dialogare con i cittadini cinesi che si rivolgeranno al servizio. Si informa quindi la popolazione che, sia per informazioni che per segnalazioni sanitare, deve utilizzare il numero 1500, che è in costante collegamento con le strutture di risposta alle emergenze in Valle d’Aosta, 112 e 118.

La Regione, per il tramite del Dipartimento igiene e sanità pubblica, e l’Azienda USL hanno attivato un tavolo tecnico per coordinare il sistema di gestione e di intervento sul territorio regionale. Per informazioni: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp.