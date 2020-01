Scaffalature industriali Castellani Shop, qualità Made in Italy a misura delle tue esigenze

Pulito, facilmente accessibile, ma soprattutto ben organizzato. È la descrizione del magazzino perfetto, un progetto ambizioso che può essere realizzato scegliendo le scaffalature industriali Castellani Shop.

Create da Castellani.it Srl, di cui Castellani Shop è il negozio online, si distinguono per la qualità dei materiali e il processo produttivo 100% Made in Italy. Ogni fase della realizzazione avviene all’interno delle strutture aziendali, come dimostrato dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale).

L’esperienza pluridecennale nella produzione di scaffalature industriali di Castellani.it Srl e la centralità data al cliente sono garanzia di prodotti di alta qualità, pensati per rispondere in maniera puntuale alle esigenze dell’acquirente.

Castellani.it Srl nasce infatti oltre 60 anni fa come produttore di scaffalature metalliche, per poi ampliare il catalogo con arredamento per negozi, uffici e industria. Oggi l’offerta si compone di una vasta gamma di scaffalature, mobili e complementi d’arredo Made in Italy, tutti accomunati da un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Nello specifico, l’offerta di scaffalature firmata Castellani.it Srl comprende: scaffalature da magazzino e da negozio, scaffalature metalliche zincate e verniciate, scaffalature in acciaio inox, scaffalature a parete e con base, scaffali componibili, portapallets, cassettiere su scaffali e su carrelli.

Castellani.it Srl considera originalità e tipicità dei prodotti un valore e per questo si impegna nell’impiego di maestranze che rispecchiano la tradizione produttiva locale, e nell’utilizzo di materie prime nazionali. Non solo. Tutti gli articoli sono realizzati nel rispetto di norme e regolamenti in termini di qualità e sicurezza per uso e realizzazione.

L’operatività di Castellani.it Srl riflette disposizioni e vincoli contenuti nelle normative UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.

Scaffalature industriali per negozio e magazzino con spedizione gratuita

Oltre ai modelli in catalogo, sono disponibili scaffalature industriali Castellani su misura, composte seguendo le indicazioni espresse dal cliente. Il servizio di personalizzazione interessa sia le scaffalature da magazzino che quelle da negozio (a parete e centro stanza).

Tutte le scaffalature industriali Castellani possono essere ordinate tramite il portale www.castellanishop.it, oppure telefonicamente, chiamando il servizio assistenza (0587 748052), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30.

I prodotti sono consegnati anche al di fuori dei confini nazionali. E la spedizione è gratuita in Italia per gli ordini oltre 500 euro (IVA esclusa), in Europa superando i 1000 euro (IVA esclusa).

Per tutelare il cliente, Castellani Shop applica solo metodi di pagamento sicuri: bonifico bancario, PayPal e carta di credito. Il portale ha inoltre ottenuto il Sigillo Netcomm e vanta eccellenti punteggi nelle recensioni rilasciate dai clienti su Feedaty e Google.