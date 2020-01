L’artista Milena Quercioli espone a Miami

Ogni dicembre curatori, collezionisti e professionisti dell’arte da tutto il mondo si riversano a Miami, trasformando la città nota per le sue spiagge e la good life in una capitale dell’arte contemporanea. Dopo un anno di mostre a Oslo Barcellona Friburgo Dubai Figueras de Foz Roma Parigi Milano e dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti ufficiali alla sua arte e creatività, il 2019 per l’artista Milena Quercioli si è chiuso con una mostra di grande spessore a Miami (Florida, U.S.A.), dove si sono date appuntamento le più importanti gallerie del mondo e l’arte contemporanea più esclusiva e di tendenza del momento, in una settimana di fiere internazionali di altissimo livello, come Miami Art Basel appuntamento mondiale per l’arte contemporanea.

Ad ospitare l’artista milanese e la sua opera Love Vintage riprodotta su un maxi schermo digitale la famosa galleria Eduardo Lyra Art Gallery a Wynwood cuore artistico di Miami. “E’ una grande soddisfazione per me esporre negli Stati Uniti d’America ed in particolare a Miami, considerata la nuova capitale dell’arte contemporanea, nel Distretto di Wynwood cuore dell’arte e della streetart . – commenta Milena Quercioli– L’Art Basel poi, è una delle esposizioni d’arte più prestigiose al mondo e sono grata al comitato di selezione di questo evento per avermi scelta fra tanti”.

Un mondo fatto di linee e colori che, trovando ispirazione nelle sensazioni, si fa espressione del contenuto psichico dell’artista. Milena Quercioli è contraddistinta da una straordinaria sensibilità che la porta alla continua creazione di immagini specchio della sua realtà più intima riuscendo con grande talento a trasferire un ricco mondo interiore ad opere che realizza e che lasciano sempre grande energia positiva in chi le ammira”.