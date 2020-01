Cori e Giulianello: 2 milioni e mezzo di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico

Con decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso nota la graduatoria finale dei Comuni ammessi al contributo per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio per l’anno 2020. Il Comune di Cori beneficerà di 2.500.000 di euro per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e regimentazione delle acque in quattro diverse zone di Cori e Giulianello, che insistono su altrettanti fossi.

828.620,00 euro per piazza della Croce / Fosso della Catena; 498.000,00 euro per via dei Lavatoi / Fosso della Pezza; 609.880,00 euro per piazza della Fontanaccia / Fosso Alto e 556.820,00 euro per via San Domenico Santurri / Fosso Teppia. I progetti di fattibilità elaborati dall’Ufficio Tecnico comunale su indirizzo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, approvati in Giunta, hanno ad oggetto la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico, con particolare riguardo al consolidamento dei versanti dei fossati, al rifacimento della rete fognaria, alla canalizzazione delle acque superficiali e alla riqualificazione delle aree abitate circostanti.

“Il lavoro quotidiano, per rendere migliore la nostra Città, continua – commentano il Sindaco Mauro De Lillis e l’Ass.re ai LL.PP. Ennio Afilani – queste risorse si aggiungono ai 5,2 milioni di euro già accordati dal Viminale e destinati alla manutenzione straordinaria della scuola elementare di Giulianello “Don Silvestro Radicchi” (1.100.000 euro), alla messa in sicurezza e riqualificazione di via Madonna del Soccorso (1.200.000 euro), con marciapiede di collegamento al Santuario, e al consolidamento strutturale del Porticato / palazzo baronale Le Sipportica e vicino Fosso della Catena (2.900.000)”.