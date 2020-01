Milano. Dal 3 al 28 febbraio le iscrizioni per nidi, primavere e infanzie

Si terranno dal 3 al 28 febbraio le iscrizioni per i Nidi, le Sezioni Primavera e le Scuole dell’Infanzia del Comune di Milano. La domanda si potrà presentare solo sul sito del Comune e sarà necessario avere un’utenza SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente a ciascuno di avere un proprio profilo unico da utilizzare per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.

In vista delle iscrizioni, si consiglia dunque di iniziare fin da subito a creare la propria utenza SPID, visitando la pagina www.spid.gov.it/richiedi-spid, dove si trovano tutte le informazioni necessarie. Con SPID, uno dei due genitori, se il minore convive con loro, o il solo genitore che convive con il minore, qualora i genitori risiedano in nuclei anagrafici diversi, potrà presentare la domanda ai Servizi per l’Infanzia online, tramite smartphone, computer o tablet.

Si consiglia, dunque, di controllare anche i dati anagrafici del proprio nucleo familiare, prima dell’apertura delle iscrizioni, accedendo al fascicolo del cittadino (www.comune.milano.it/fascicolocittadino) oppure chiamando il numero 02.0202 (tasto 6-Nidi e Scuole). Per conoscere meglio i Servizi all’Infanzia del Comune di Milano sono previsti tre giorni di open day il 28, 29 e 30 gennaio 2020, dalle 16,30 alle 18,30.