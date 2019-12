Pozzuoli. Incidente in moto: morto il vicequestore Ciro Lomaistro

Lutto per la Polizia napoletana. E’ morto in un incidente il vicequestore in servizio al Reparto mobile di Napoli, Ciro Lomaistro. L’incidente è avvenuto nei pressi del ponte Copin a poche decine di metri dall’abitazione della vittima. Lomaistro è morto nell’impatto tra la sua moto e un’auto in via Solfatara a Pozzuoli alta, in provincia di Napoli.

Il vicequestore, 50 anni, a bordo della sua moto stava rincasando quando si è scontrato con un’auto che proveniva in direzione opposta finendo sul selciato.

Il poliziotto aveva il casco, ritrovato ad alcune decine di metri dal luogo dell’incidente e confermato dai primi filmati visionati della videosorveglianza. Sul posto il 118 e squadre di polizia municipale. Indagini della Polizia municipale con le videocamere presenti.