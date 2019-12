Capodanno a Pisa 2019. Dario Ballantini omaggia Lucio Dalla in piazza dei Cavalieri

Piazza dei Cavalieri e i lungarni sono la cornice scelta dall’Amministrazione comunale per i festeggiamenti del Capodanno 2019 a Pisa. La piazza ospiterà un grande spettacolo di musica, performance artistica e divertimento con protagonista Dario Ballantini in “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”, che si esibirà sul palco a partire dalle 22 fino al momento del brindisi alle 24. Uno spettacolo per ricordare e portare un tributo speciale a Lucio Dalla, visto attraverso il racconto di vita vera di Dario Ballantini che, da giovanissimo fan imitatore e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista. Ballantini, in scena con i musicisti diretti da Francesco Benotti, racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con una voce sorprendentemente fedele all’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui, mentre scorrono le foto tratte dai sui disegni. L’ingresso alla piazza dei Cavalieri è libero e lo spettacolo è gratuito.

Contemporaneamente allo spettacolo di Ballantini, in Logge dei Banchi si potrà ballare con la musica Rememories ’90 e a partire dalle 24 lo spettacolo pirotecnico illuminerà i lungarni per augurare un buon 2020 a tutta la città. La musica proseguirà in contemporanea in piazza dei Cavalieri e in Logge dei Banchi fino alle 01.30. Questa l’offerta di qualità proposta dal Comune a pisani, turisti e ospiti che sceglieranno di trascorrere la notte di San Silvestro nel centro storico di Pisa.

“Aspettare in una città meravigliosa come Pisa l’anno che verrà – dichiara l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini – è un vero privilegio per coloro che ci vivono quotidianamente e per i turisti. Per questo ultimo giorno dell’anno sono stati pensati due eventi completamente gratuiti per soddisfare tutti i gusti, a Tramontana e a Mezzogiorno. Uno strepitoso spettacolo in Piazza dei Cavalieri con Dario Ballantini in “da Balla a Dalla” e uno in Logge dei Banchi con tanta musica, in attesa dei fuochi allo scoccare della mezzanotte, per poi tornare a divertirsi, fino a tarda notte, in questi due luoghi prescelti, così da trascorrere insieme l’inizio del nuovo anno pieno di speranze e di buoni auspici”.

“Colgo l’occasione per sottolineare la presenza di molti turisti italiani e stranieri in città, che sempre più spesso scelgono Pisa come meta per le feste natalizie. Voglio ricordare – prosegue Pesciatini – che secondo gli ultimi dati Istat la nostra città è tra le dieci più visitate d’Italia, piazzandosi al settimo posto dopo Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Milano e Torino e prima di Pompei, Siena e Verona; e anche per questo dobbiamo tutti essere degni di tanta bellezza che ci circonda e che ci viene offerta ogni giorno”.

“Per la notte di capodanno – conclude l’assessore – è prevista, ai sensi dell’art.11 del regolamento recentemente approvato per il settore alimentare nel centro storico, la deroga al limite degli orari per la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche, che potranno essere vendute fino alla mezzanotte e somministrate fino alle ore 3.00”.

Il programma della serata

Pisa, Piazza dei Cavalieri – ore 22.00

Dario Ballantini in “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”

Progetto di Massimo Licinio

Scritto a cantato da Dario Ballantini

Ingresso libero e gratuito

Pisa, Piazza dei Cavalieri – ore 24.00

Brindisi di Buon Anno

Pisa, Piazza dei Cavalieri – dalle ore 00.05 alle ore 01.30

Musica di intrattenimento

Pisa, Logge di Banchi – dalle ore 22:30 alle ore 01:30

Disco Music Rememories ‘90

Pisa, Ponte di Mezzo – ore 24:00

Spettacolo Pirotecnico