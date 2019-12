Consigli su dove festeggiare il Capodanno a Roma

Roma è una città meravigliosa e ideale per vivere l’esperienza della notte di San Silvestro in maniera diversa e originale. Oltre alle tantissime attrazioni, la città è molto gettonata perché vi si respira un’atmosfera romantica, senza tempo, che porta i visitatori a sceglierla anche per l’ultimo dell’anno.

Le occasioni per vivere un Capodanno 2020 a Roma sono innumerevoli, e ognuno può scegliere fra location diverse per stile e contesto, ma anche per budget, aspetto importante soprattutto per chi non ha molta disponibilità.

Grazie all’ampia scelta tuttavia è possibile festeggiare il Capodanno 2020 a Roma spaziando fra varie opzioni e ognuno può scegliere facilmente quella che fa al caso proprio.

Dal concerto in piazza alle serate in discoteca, dagli hotel ai ristoranti ai teatri, per finire alle ville e ai castelli, Roma è una città perfetta per vivere un Capodanno con amici, familiari, in coppia, e trascorrerlo nel divertimento più totale.

Oltre al mega concerto che si tiene in piazza nel centro della città, è possibile trascorrere il capodanno 2020 a Roma in moltissimi altri luoghi.

Ad esempio, una location perfetta per chi desidera scatenarsi e ballare fino al mattino è la discoteca. Adatta soprattutto ai giovanissimi, ma amata anche dagli adulti, la discoteca è perfetta per vivere un capodanno all’insegna dell’allegria e dell’ottima musica.

A Roma sono tantissime le discoteche che organizzano la fine dell’anno in maniera originale, e in particolare quelle più note come la discoteca Exe propongono anche un capodanno compreso di menù.

Infatti, il locale quest’anno abbina la cena con l’intrattenimento musicale e per la notte di Capodanno serve alla clientela un menù curato più cabaret show, live music e dj set. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per vivere questa festa in armonia e senza rinunciare al classico cenone o al brindisi di mezzanotte.

Le discoteche sono molto frequentate a Roma in occasione del capodanno e quindi è sempre consigliabile la prenotazione per avere la sicurezza che non si esaurisca la disponibilità.

Il Capodanno a Roma fra divertimento e convivialità

Trascorrere il capodanno 2020 a Roma al ristorante o in uno dei tanti hotel sparsi nella città è un’alternativa ideale per chi preferisce qualcosa di più formale ed elegante.

I ristoranti e gli hotel sono le location perfette per trascorrere questa bellissima festa con il caratteristico cenone, simbolo del capodanno, e vivere i festeggiamenti con divertimento e convivialità.

I ristoranti che offrono un menù speciale per il Capodanno 2020 a Romasono tantissimi e puoi scegliere quello che fa al caso tuo, optando per location anche particolari, adatti a tutte le circostanze.

Se vuoi festeggiare la notte di San Silvestro in una location d’eccezione una fra le più belle è senza dubbio il Centrale Ristotheatre, ubicato in Piazza Venezia. Questo posto è indubbiamente uno dei più suggestivi della città e il ristorante si trova in uno spazio occupato da un antico teatro.

Oltre ad essere una location perfetta per eventi alla moda, convention e molto altro, è ideale per vivere una festa come quella del capodanno in un contesto unico e affascinante.

Sono tantissimi anche gli hotel dove puoi pernottare e trascorrere un magnifico capodanno 2020 a Roma. La formula soggiorno più festa di San Silvestro è una delle più gettonate e più richieste dai turisti, che possono vivere una straordinaria esperienza nello stesso luogo dove si pernotta.

Scegliere fra le tante proposte di hotel che organizzano il capodanno a Roma è semplice, basta dare un’occhiata alle offerte. Questa soluzione si rivela la migliore per chi ha intenzione di star fuori tutta la notte di capodanno e dimenticarsi il pensiero del viaggio per tornare a casa dopo aver trascorso una splendida serata.

Basta consultare le varie location per trovare il veglione in hotel più adatto per i propri gusti.

Capodanno a Roma nelle dimore storiche

Se invece dell’hotel preferisci una location diversa dal solito come una villa, una dimora storica o magari un castello, a Roma troverai sicuramente la proposta che fa per te.

Sono tantissime le ville e i castelli dove si tiene il veglione della fine dell’anno, e sono le location perfette per vivere una nuova e fantastica esperienza.

Per sapere quale scegliere non hai che da cercare quale fra quelle che organizzano la serata è indicata per festeggiare il Capodanno 2020 a Roma con gli amici, con la tua dolce metà, o magari anche con i parenti.

Partecipare ad una serata danzante in una dimora di lusso è un evento davvero unico, qualcosa che non si dimentica da un giorno all’altro. Le sale dei castelli e delle dimore lussuose in genere sono rivestite di arazzi, quadri, specchi, e arredi di valore.

Trascorrere in una location del genere l’ultimo giorno dell’anno, tra cibo e prosecco a fiumi, aspettando il brindisi della mezzanotte è qualcosa di straordinario, che fa rivivere le feste sfarzose che si tenevano un tempo nelle abitazioni degli aristocratici.

Trascorrere il capodanno a Roma nei pub

Ognuno può scegliere la formula preferita e grazie all’ampia scelta la città permette davvero di trovare l’opzione desiderata. Per chi non ha voglia di vivere questa festa in ambienti eccessivamente lussuosi e ha a disposizione un budget medio può optare per locali e pub della città in cui si mangia e si balla per festeggiare il capodanno.

La scelta fra i locali che organizzano un’apericena, serata danzante e una bottiglia di Prosecco con il countdown per annunciare l’arrivo del nuovo anno è altrettanto divertente.

Se intendi trascorrere il Capodanno 2020 a Roma con la tua dolce metà puoi scegliere anche luoghi molto romantici e con budget accessibili a tutte le tasche. Roma è una città meravigliosa e in qualsiasi quartiere trovi ristoranti e locali perfetti per il cenone.

Il consiglio è sempre quello di muoversi prima che si esauriscano le disponibilità nelle varie location della città, considerato che quelle più famose e più gettonate sono quelle che vengono scelte per prime.

Quindi, è tempo di scegliere dove trascorrere il capodanno e decidere il luogo dove festeggiarlo!