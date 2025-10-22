Dopo 14 anni di attesa, il Bergamotto di Reggio Calabria ottiene l’Indicazione Geografica Protetta: concluso l’iter nazionale

Si chiude un percorso lungo e complesso per uno dei simboli più identitari dell’agricoltura calabrese. Con la pubblicazione del Disciplinare di produzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 16 ottobre 2025, si conclude infatti l’iter nazionale per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) del Bergamotto di Reggio Calabria. Un traguardo che arriva dopo 14 anni di attese, ricorsi e interruzioni burocratiche, e che ora apre la strada all’ultimo passaggio europeo.

Se non verranno presentate opposizioni entro il 15 novembre, il Ministero dell’Agricoltura potrà trasmettere il fascicolo alla Commissione europea per la registrazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro tre mesi. Un obiettivo definito “storico” dagli operatori del settore, che rivendicano la tenacia e l’impegno di una filiera agricola spesso lasciata sola.

L’agronomo Rosario Previtera, presidente del Comitato Promotore per l’IGP Bergamotto di Reggio Calabria, ha ricordato il percorso iniziato il 5 giugno 2021, nella Giornata mondiale dell’ambiente:

“La pubblicazione del Disciplinare arriva nella Giornata mondiale dell’alimentazione e dell’agricoltura, il 16 ottobre. È un segnale simbolico: la sostenibilità e la qualità sono i nuovi paradigmi dell’‘IG economy’. Mi auguro che nessuno presenti ulteriori opposizioni infondate che danneggerebbero i bergamotticoltori, già penalizzati da anni di attesa”

Per Francesco Macrì, presidente di Copagri Calabria, si tratta di “un risultato sofferto e straordinario, frutto del lavoro della vera filiera agricola e delle associazioni che hanno creduto nel progetto”.

Sulla stessa linea Giuseppe Mangone, presidente di ANPA Calabria – Liberi Agricoltori, che chiede di “procedere spediti verso Bruxelles senza ulteriori intoppi, perché ogni boicottaggio dimostrerebbe solo la presenza di interessi contrari a quelli degli agricoltori”.

Anche il mondo delle imprese saluta con favore il traguardo. Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro PMI, parla di “un’opportunità per il territorio e per la filiera, uno strumento concreto contro la concorrenza sleale che garantirà maggiore reddito ai produttori”.

Dalle organizzazioni del lavoro agricolo arriva la voce di Aurelio Monte (USB Lavoro Agricolo):

“Abbiamo combattuto per quasi cinque anni in un periodo difficile, con il prezzo del bergamotto ai minimi storici. Ora inizia un nuovo corso che può finalmente tutelare prodotto e produttori”

Preoccupazioni arrivano invece dai produttori di base. Giuseppe Falcone, del Comitato spontaneo dei Bergamotticoltori Reggini, avverte:

“Il prezzo del bergamotto rischia di scendere sotto i 30 centesimi al chilo. L’IGP, se già attiva, avrebbe potuto cambiare le regole del mercato. Chi ostacolerà ancora l’iter lo farà solo per mantenere basso il valore del frutto e continuare a speculare”

Ottimismo anche dal fronte cooperativo. Lidia Chiriatti (UNCI Calabria) definisce l’IGP “una vittoria della cooperazione e un volano per lo sviluppo del territorio e delle nuove generazioni”.

Chiude Elena Albertini, coordinatrice del Comitato arance dell’Organizzazione interprofessionale nazionale Ortofrutta Italia:

“Con il riconoscimento IGP del Bergamotto di Reggio Calabria, l’Italia aggiunge un nuovo agrume al suo patrimonio di eccellenze, confermando un primato europeo nella qualità agroalimentare”

Dopo 14 anni di battaglie, la Calabria si prepara così a celebrare un traguardo atteso e simbolico: il Bergamotto di Reggio Calabria IGP è ormai a un passo dal riconoscimento ufficiale europeo, che consacrerà definitivamente l’identità di un frutto diventato ambasciatore della terra reggina nel mondo.