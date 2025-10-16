Un nuovo è prestigioso incarico per la vibonese Sonia Demurtas

Vibo Valentia – vogliamo parlare di Sonia Demurtas: la voce autorevole della critica d’arte contemporanea, la quale entra a fare parte della” Fondazione Mundilive” di Chiara Immordino Doria. In un tempo in cui l’arte cerca nuovi linguaggi per raccontarsi, la figura della critica d’arte diventa sempre più centrale nel costruire ponti tra creatori e pubblico. Infatti tra le personalità più autorevoli e appassionate nel panorama contemporaneo, spicca quella di Sonia Demurtas, recentemente nominata critica d’arte ufficiale della Fondazione Mundilive di Chiara Immordino Doria . Un riconoscimento prestigioso che la proietta, ancora una volta, al centro di iniziative culturali di respiro internazionale, con eventi di grande rilievo già in fase di progettazione tra Roma, Parigi e Milano.

È Presidente dell’Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto, associazione da lei stessa voluta e fondata, Sonia Demurtas rappresenta un punto di riferimento per artisti e poeti in cerca non solo di visibilità, ma anche di un confronto critico profondo e costruttivo. Il suo percorso unisce rigore accademico e una sensibilità umanistica rara, frutto di anni di studio, di amore per l’arte, e di un’innata capacità di lettura simbolica delle opere. Critica appassionata, scrittrice e poetessa, Sonia ha saputo nel tempo costruire un linguaggio critico raffinato e accessibile, diventando autrice di centinaia di recensioni, articoli e prefazioni per cataloghi e mostre di prestigio. Maestra d’Arte con specializzazione in ceramica e studio approfondito della storia dell’arte, ha recensito oltre un centinaio di artisti e poeti, contribuendo a valorizzarne l’immagine con competenza e visione.

Nel 2023 ha ricevuto dalla Federazione Fidapa di Vibo Valentia il premio “Arte e Cultura Donna”, per il suo impegno come organizzatrice di eventi, poetessa e scrittrice. A dicembre 2024 è stata premiata anche dall’Associazione Nostos per la sua instancabile attività di divulgazione artistica, ottenendo nel tempo ulteriori riconoscimenti da enti e associazioni culturali come i Maestri del lavoro della Calabria, che ne hanno esaltato il contributo come eccellenza del territorio.

Oltre alla critica d’arte, Sonia Demurtas è anche editrice e ideatrice di numerosi volumi d’arte e poesia. Tra le sue opere più significative si ricordano “Oltre l’Amore” (tradotto in inglese) e “Todo El Amor” (tradotto in spagnolo argentino), con il quale ha vinto il primo premio al concorso “La finestra eterea” di Modena . Sono sue anche alcune delle collane editoriali più prestigiose dedicate all’arte e alla poesia contemporanea, come “Genesis – Le nuove frontiere dell’arte”, e la serie “Artisti e Poeti del Terzo Millennio”, giunta ormai alla quinta edizione, affiancata dalle selezioni Albo d’Oro e Platinum, che raccolgono nomi di fama nazionale e internazionale.

Non mancano nella sua biografia progetti ambiziosi come il volume “Donne in Trasformazione”, collegato al Premio ModArt di Matera, il Premio Arte e Cultura VibookArte, e i Quaderni per Artisti, nati per offrire uno spazio di critica personalizzata a pittori e scultori. Dal 2018 cura inoltre il Calendario Artistico Poetico, una pubblicazione annuale che celebra, mese dopo mese, la bellezza dell’arte e della poesia in una danza armonica di colori e parole. L’arte visiva trova in Sonia una vera e propria musa: vari artisti hanno voluto omaggiarla ritraendola nelle proprie opere, tra questi Eleonora Laganà, Gregorio Procopio, Melina Morelli, e Antonio De Blasi. Un tributo che racconta molto di più del semplice gesto estetico: è il riconoscimento a una donna che ha saputo ispirare, guidare, e valorizzare il talento degli altri con generosità e visione.