Nasce Studio Rank, il brand personale di Gabriele Rispoli per la consulenza SEO

È il nuovo progetto firmato da Gabriele Rispoli, consulente SEO e digital strategist di Rapolla (Potenza), attivo nel settore dal 2013. Non una semplice agenzia, non un freelance isolato, ma un modello che vuole unire i due mondi: la solidità di una struttura e la vicinanza di un professionista che ci mette la faccia.

«Studio Rank sono io, ma non solo io», spiega Rispoli. «Ho scelto questo nome perché volevo dare identità e riconoscibilità al mio lavoro. Non un’etichetta vuota, ma un punto di riferimento chiaro per chi cerca consulenza SEO di alta qualità».

Il sito studiorank.it è già online in forma monopagina essenziale e temporanea, con logo, foto e contatti. Una vetrina di transizione che servirà a presidiare il web fino al lancio della versione completa, prevista nelle prossime settimane, con contenuti e sezioni dedicate ai servizi.

La filosofia è netta: offrire alle aziende un’alternativa concreta alle agenzie classiche e ai freelance tradizionali. «Molte realtà affidano attività importanti a figure junior o stagisti, con costi spesso elevati per il cliente. Io invece preferisco gestire i progetti in prima persona, coordinando solo professionisti verticali quando necessario. In questo modo chi si affida a Studio Rank ha un referente chiaro, costi più sostenibili e la certezza che il lavoro venga seguito da mani esperte».

Alle spalle ci sono oltre dieci anni di esperienza e numerosi progetti di rilievo, dal settore dell’e-commerce a quello immobiliare, dal food al lusso. Risultati che confermano la forza di un approccio ibrido: strutturato ma autentico, capace di unire dati, strategia e attenzione al cliente. E chissà cosa ci riserveranno i prossimi mesi.