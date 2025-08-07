Filtri industriali: perché sono fondamentali e tipologie

In molti impianti produttivi l’aria è una risorsa invisibile ma fondamentale, la sua qualità ha un impatto diretto sull’efficienza dei processi, sulla sicurezza degli operatori e sulla durata degli impianti. Per questo motivo i filtri industriali rappresentano una barriera tecnica indispensabile per garantire un ambiente controllato e affidabile.

Ma come funzionano davvero questi dispositivi? E come orientarsi tra le diverse categorie, soprattutto quando si parla di filtri per la polvere? Scopriamo nel dettaglio, insieme agli esperti di FCR Filtrazione Condizionamento Riscaldamento S.r.l., come funzionano i filtri industriali facendo una panoramica chiara e aggiornata sulla loro classificazione, alla luce delle normative più rilevanti nel settore.

Filtri industriali: come funzionano

I filtri industriali hanno il compito di intercettare e trattenere le particelle solide (o liquide) sospese all’interno di un flusso d’aria, evitando che queste raggiungano aree sensibili degli impianti o che vengano disperse nell’ambiente. In termini pratici, il flusso d’aria contaminato attraversa un mezzo filtrante (che può essere composto da tessuto, fibra sintetica, metallo sinterizzato o un altro materiale tecnico) progettato per catturare le particelle secondo criteri ben precisi e in base alle esigenze specifiche, in ordine di dimensione, densità, carica elettrostatica e velocità del flusso.

A seconda del tipo di impianto e delle esigenze di produzione, i filtri possono operare:

Per filtrazione superficiale : le particelle si depositano sulla superficie del mezzo filtrante.

: le particelle si depositano sulla superficie del mezzo filtrante. Per filtrazione profonda : le impurità vengono trattenute all’interno della struttura porosa del materiale.

: le impurità vengono trattenute all’interno della struttura porosa del materiale. Con sistemi autopulenti: ad esempio mediante impulsi di aria compressa che rigenerano il filtro e ne prolungano la vita utile.

Il corretto dimensionamento del sistema filtrante è molto importante, perché ad esempio un filtro sovradimensionato comporta costi inutilmente onerosi di installazione e di manutenzione, mentre uno sottodimensionato compromette l’efficacia e può causare danni agli impianti. E a proposito di manutenzione, un filtro saturo non soltanto diminuisce la sua efficienza, ma aumenta le perdite di carico, con impatti energetici e operativi significativi.

Filtri polvere: classificazione

Nel panorama industriale, i filtri polvere sono classificati per lo più in base alla loro efficienza di separazione (ovvero capacità di filtraggio). Questa classificazione è normata da standard tecnici, il più noto dei quali è la EN 779:2012, che distingue tre grandi famiglie:

Filtri grossolani (da G1 a G4) : progettati per trattenere particelle di grandi dimensioni (polveri visibili, fibre, sabbia), utilizzati spesso come prefiltri per proteggere stadi successivi da un carico eccessivo di contaminanti.

: progettati per trattenere particelle di grandi dimensioni (polveri visibili, fibre, sabbia), utilizzati spesso come prefiltri per proteggere stadi successivi da un carico eccessivo di contaminanti. Filtri a media efficienza (da M5 a M6) : utili per bloccare particelle di dimensioni più contenute, rappresentano una soluzione intermedia ideale in ambienti con requisiti non estremi ma comunque critici, come magazzini o ambienti di produzione leggera.

: utili per bloccare particelle di dimensioni più contenute, rappresentano una soluzione intermedia ideale in ambienti con requisiti non estremi ma comunque critici, come magazzini o ambienti di produzione leggera. Filtri ad alta efficienza (da F7 a F9): capaci di trattenere particelle molto più sottili (PM10, PM2.5), sono fondamentali per proteggere ambienti industriali delicati o sistemi HVAC avanzati.

Con l’introduzione della sempre più diffusa norma ISO 16890, la classificazione si basa invece sulla capacità del filtro di trattenere le polveri fini in funzione della loro dimensione (PM10, PM2.5, PM1). Questa transizione ha reso più semplice la scelta del filtro in funzione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente. Non dimentichiamo che oltre all’efficienza esistono altri parametri importanti da valutare nella scelta di un filtro: perdite di carico iniziali, capacità di accumulo, resistenza all’umidità o agli agenti chimici, facilità di manutenzione e possibilità di rigenerazione.

Comprendere il funzionamento e la classificazione dei filtri industriali rappresenta un vantaggio competitivo e una leva concreta per migliorare le performance degli impianti, ridurre i costi nascosti e garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro – e dell’Ambiente in generale. Ogni impianto ha caratteristiche proprie, quindi la scelta del filtro giusto non dovrebbe mai essere improvvisata e non esiste una soluzione universale o quantomeno approssimativa. Investire nella giusta soluzione di filtrazione, con una visione a lungo termine, significa proteggere il valore degli impianti e operare in linea con gli standard attuali in materia di qualità dell’aria e sostenibilità.

Leggi anche l’articolo: Ortodonzia intercettiva: cos’è e perché effettuarla