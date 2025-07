Riconoscere un attacco di panico: come aiutare te o chi ti sta vicino

Quando si parla di attacchi di panico, spesso ci si riferisce a un’esperienza che, se non vissuta in prima persona, può risultare difficile da comprendere: molte persone, infatti, non conoscono i reali sintomi di questo disturbo e, di fronte a chi sta male, rischiano di minimizzare o di reagire in modo inadeguato.

Ma è importante sapere che un attacco di panico non è semplicemente una sensazione di paura intensa, ma un evento che coinvolge corpo e mente, generando sintomi come tachicardia, senso di soffocamento, vertigini e la percezione di perdere il controllo.

A volte, chi vive un episodio simile decide di rivolgersi a uno psicologo e psicoanalista a Trento o nella propria città per imparare a gestire questi momenti, ma anche chi è vicino a una persona soggetta ad attacchi di panico può fare molto, se conosce e riconosce i segnali in modo tempestivo e consapevole.

Cosa sono davvero gli attacchi di panico: la differenza tra ansia e panico

Per comprendere come aiutare te stesso o un’altra persona durante un attacco di panico, è essenziale capire la differenza tra ansia e panico: se l’ansia si manifesta come una preoccupazione costante o un senso di tensione legato a pensieri specifici, il panico arriva improvviso, senza preavviso, come un’onda che travolge mente e corpo in pochi istanti.

Questa caratteristica rende il panico, appunto, particolarmente spaventoso, poiché il cervello interpreta i sintomi come segnali di un pericolo imminente, anche quando non esiste una reale minaccia esterna.

Immagina di essere seduto sul divano a guardare un film o di camminare tranquillamente per strada: all’improvviso, senza alcuna ragione apparente, il cuore inizia a battere fortissimo, il respiro si fa corto, la vista si annebbia, le gambe cedono e nasce la paura di svenire o di morire.

Questo è ciò che prova chi soffre di attacchi di panico: un’esperienza totalizzante, che lascia esausti e confusi, con la paura che possa ripetersi da un momento all’altro; sapere che si tratta di un meccanismo psicofisiologico – un falso allarme che attiva il sistema nervoso autonomo in assenza di pericoli reali – è il primo passo per iniziare a gestirlo.

Come riconoscere i sintomi di un attacco di panico

I sintomi di un attacco di panico possono variare da persona a persona, ma esistono segnali comuni che è utile conoscere: tra questi, una delle manifestazioni più frequenti è la tachicardia improvvisa, spesso accompagnata da palpitazioni così intense da far pensare a un infarto; si aggiungono poi la sensazione di mancanza d’aria, il senso di oppressione al petto, sudorazione eccessiva, tremori, formicolio a mani o piedi e una percezione alterata della realtà, come se tutto fosse irreale o distante.

Molti descrivono anche una paura intensa di perdere il controllo, di impazzire o di morire sul momento, che aumenta ulteriormente lo stato di allarme; è importante sapere che la durata media di un attacco di panico è di circa dieci-quindici minuti, anche se la percezione soggettiva è quella di un tempo infinito.

Un esempio pratico può essere quello di una persona che, in coda al supermercato, inizia a sentire un calore improvviso al petto, un battito cardiaco accelerato e la sensazione di non riuscire più a respirare: spesso, in questi casi, si abbandona la fila per cercare aria o ci si rifugia in macchina, provando un profondo senso di smarrimento e di paura per ciò che sta accadendo.

Cosa fare se un attacco di panico colpisce te o qualcuno accanto a te

Se stai vivendo un attacco di panico, la prima cosa da ricordare è che, per quanto spaventoso, non è pericoloso: il cuore non si fermerà e non perderai il controllo della mente; tuttavia, il corpo si comporta come se fosse in pericolo, quindi è importante cercare di riportarlo gradualmente a uno stato di calma.

Una tecnica utile è la respirazione diaframmatica: inspirare lentamente dal naso per circa quattro secondi, trattenere per due e poi espirare dalla bocca per sei secondi, ripetendo finché il battito cardiaco non si stabilizza. Se invece ti trovi accanto a qualcuno che sta vivendo un attacco di panico, la cosa migliore è restare calmo: parlargli con voce rassicurante, spiegandogli che non sta impazzendo e che l’attacco passerà a breve; evitare frasi come “calmati” o “non è niente”, che rischiano di invalidare la sua esperienza e aumentare la frustrazione.

Per fare un esempio concreto in questi casi può essere utile accompagnare la persona in un luogo tranquillo, lontano da rumori o stimoli eccessivi, invitandola a concentrarsi sul respiro o su un oggetto specifico per ancorarla alla realtà: questo aiuta a interrompere il circolo vizioso della paura della paura, che alimenta il panico stesso.

Quando chiedere aiuto e come affrontare la paura degli attacchi di panico

Sebbene un singolo attacco di panico non sia indice di un disturbo, quando gli episodi si ripetono con frequenza o iniziano a limitare la vita quotidiana – per esempio, evitando luoghi o situazioni per timore che l’attacco possa ripresentarsi – è fondamentale chiedere aiuto a un professionista.

Molte persone provano vergogna o paura di essere giudicate, ma la psicoterapia si è dimostrata uno strumento efficace per affrontare e superare il disturbo di panico: il lavoro con uno psicologo permette di comprendere i meccanismi alla base dell’attacco, elaborare le emozioni che lo scatenano e imparare strategie di gestione più funzionali.

In alcuni casi, il percorso psicoterapeutico può essere affiancato da un supporto farmacologico prescritto dal medico, che aiuta a ridurre l’intensità dell’ansia generalizzata o del panico, permettendo alla persona di affrontare la terapia in modo più sereno.

È importante sapere che non esiste un tempo standard per “guarire” dagli attacchi di panico: ogni persona ha il proprio percorso, ma con il giusto supporto, pazienza e impegno, la vita può tornare a essere piena e libera, senza la paura costante di non avere il controllo.

Comprendere e aiutare chi soffre di attacchi di panico

Riconoscere un attacco di panico è il primo passo per affrontarlo con maggiore consapevolezza: come abbiamo visto, si tratta di un’esperienza intensa e invalidante, ma non pericolosa per la salute fisica; sapere cosa fare per aiutare se stessi o una persona cara significa interrompere il ciclo della paura, restituendo un senso di controllo e sicurezza.

Ricorda sempre che la psicoterapia rappresenta la strada più efficace per elaborare le cause profonde del disturbo e che non esiste debolezza nel chiedere aiuto, anzi: la scelta di affrontare ciò che ci spaventa è un atto di coraggio, che può aprire le porte a una vita più serena, consapevole e libera dai limiti imposti dall’ansia e dal panico.