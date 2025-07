Il Pecorino del Monte Poro DOP protagonista su Canale Italia: tracciabilità, sicurezza e valore del Made in Italy

Il Pecorino del Monte Poro DOP è oggi in primo piano su Canale Italia, protagonista di una diretta condotta da Massimo Martire, che sta mettendo in luce le eccellenze italiane legate alla tradizione agroalimentare. Il Pecorino del Monte Poro è un formaggio tipico della provincia di Vibo Valentia ottenuto con latte di pecora. Ha ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE N°. 2081/92 del Consiglio.

In collegamento, ospiti d’eccezione Enzo Vinci, presidente del Consorzio di Tutela, e Marcello Francioso, imprenditore esperto di comunicazione e attualmente responsabile delle attività di promozione del prodotto.

Al centro del dibattito, temi cruciali come la tracciabilità e la sicurezza alimentare, elementi che rendono il Pecorino Monte Poro DOP non solo un formaggio di qualità, ma anche un simbolo della filiera controllata e dell’autenticità del territorio calabrese.

“Parlare di Pecorino Monte Poro DOP – ha sottolineato Vinci – significa parlare di un prodotto che porta con sé storia, identità e rispetto delle regole. La DOP non è solo un marchio, è una garanzia per il consumatore”.

Francioso ha poi evidenziato l’importanza della comunicazione moderna per valorizzare il Made in Italy agroalimentare, sottolineando come “raccontare bene un prodotto significa proteggerlo e dargli un futuro competitivo anche sui mercati internazionali”.

Una diretta che punta a far conoscere sempre di più un’eccellenza italiana e a rafforzare il legame tra qualità, territorio e consapevolezza alimentare.