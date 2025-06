Vibo Marina, Alviano ricorda la stagione d’oro dello sport con la giunta D’Agostino: «Un periodo unico, indelebile»

«Ricordi indelebili». Così Giuseppe Alviano, già presidente della IV Circoscrizione e oggi coordinatore del circolo Borghi Marini di Europa Verde – Verdi, rievoca il periodo amministrativo della giunta D’Agostino senior, commentando la notizia della storica inaugurazione dello stadio “R. Marzano” a Vibo Marina, avvenuta il 29 luglio 2001.

Un ricordo carico di emozione, quello di Alviano, che riporta alla luce una stagione di grande fermento per lo sport e la socialità nella frazione costiera di Vibo. «Pace all’anima sua – scrive – Assessore allo Sport e Spettacoli il grande, umile e “pazzo” professore Arcella, Raffaele, valore aggiunto in quella giunta». Parole che riconoscono il ruolo determinante dell’assessore Arcella nell’impulso dato alle infrastrutture sportive del territorio.

Fu proprio Raffaele Arcella, in quell’occasione, ad annunciare pubblicamente il rilancio dello stadio Marzano, rinnovato con tribuna coperta da 800 posti, nuovi spogliatoi, servizi per il pubblico e impianto di illuminazione per le partite in notturna. «Con il completamento e l’omologazione dello stadio – dichiarava Arcella nel 2001 – e con la prossima realizzazione di un palazzetto dello sport e di una piscina anche a Vibo Marina, l’amministrazione D’Agostino dimostra fattivamente di aver raggiunto un primo importante traguardo».

Per Alviano, quel periodo rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per l’azione politica e amministrativa locale. «Non dimenticherò mai quel periodo. Unico a momento», sottolinea. Una stagione che, tra memoria e nostalgia, resta impressa nella storia recente della comunità di Vibo Marina.