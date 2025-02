Serie C NOW girone C 27esima giornata ancora una sconfitta del Crotone in trasferta. Difesa pitagorica distratta in occasione dei due gol

Avellino 2

Crotone 1

Marcatori: 66° Rigione, 87° Vinicius, 91° Patierno

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli, Todisco (Cionek), Rigione, Enrici, Cagnano, Palmiero (Palumbo), De Cristofaro, Sounas (Rocca), Panico (Russo), Patierno, Lescano (D’Ausilio). All. Riccio (Biancolino squalificato)

Crotone (4-2-3-1): Sassi, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (Stronati), Gallo (Schiro’), Vinicius, Vitale (Ricci), Tumminello, Oviszach (Silva), Gomez (Murano). All. Longo

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma1

Ass. Giorgio Ermanno Minafra (Roma2)-Elia Tini Brunozzi (Foligno)

Quarto giudice a bordo campo: Valerio Vogliacco di Bari

Ammoniti: Di Pasquale, Panico, Guerini, Vinicius

Angoli: 9 a 2 per l’Avellino

Recupero: 2 e 5 minuti

Gli appuntamenti importanti, quelli che vanno fatti propri per raggiungere un determinato traguardo, non sono alla portata del Crotone.

Vincere contro l’Avellino, cancellare la brutta sconfitta subita all’andata sul proprio terreno, salire al quarto posto e diradare gli ultimi dubbi come squadra con elevato spessore tecnico in grado di affrontare qualsiasi avversario d’alta classifica, senza alcun timore. Obiettivi che il Crotone si era posto di concretizzare sul terreno del “Partenio-Lombardi” ma così non è stato. Il mancato successo arrivato non a caso, ma in seguito ad una prestazione al di sotto della sufficienza nella ripresa.

Squadra che vince, e anche bene, non si cambia ma contro gli irpini per motivi fisici dell’ultima ora fuori Giron e dentro Groppelli, impiegato dall’inizio dopo la diciottesima giornata. Locali con Todisco al posto dello squalificato Cancellotto, Palmiero in sostituzione di Armellino, De Cristofaro per Palombo e l’ex Panico preferito a Russo.

Calcio d’avvio da parte del Crotone che si predispone con Vitale a destra, Oviszach a sinistra, Tumminello e Gomez in fase offensiva, Gallo con Vinicius a sorvegliare la zona mediana. È l’Avellino che al terzo minuto si rende pericoloso con Patierno che in seguito ad una ripartenza costringe Cargnelutti a sfiorare l’autorete. Risponde il Crotone al quinto minuto con Tumminello che da fuori area manda il pallone a rasentare il palo alla sinistra di Iannarilli.

Diciottesimo minuto l’ex Panico da fuori area calcia il pallone oltre la traversa. Patierno, Lescano e Panico tra i più attivi dell’Avellino in fase offensiva. Primo tempo che non ha tradito le attese di assistere ad un buon gioco da parte delle due formazioni. Unica negatività la mancanza di continui tiri in porta.

Ripresa con l’Avellino che cerca il vantaggio dai primi minuti e al quarantasettesimo Patierno da dentro l’area sbaglia grossolanamente il gol. Crotone che non rispecchia lucidità come nel primo tempo. Longo cerca di cambiare atteggiamento alla sua squadra con l’ingresso di Silva e Murano. Ha però la meglio l’Avellino con i nuovi entrati Palumbo e D’Ausilio. E sono proprio loro a dare il vantaggio alla propria squadra. Sessantaseiesimo minuto quinto calcio d’angolo per gli irpini. Dalla bandierina batte Palumbo mandando il pallone in area dove bene appostato Rigione lo mette in rete. Settantasettesimo minuto Tumminello obbliga ad una difficile respinta Iannarilli. Ottantunesimo minuto pareggio del Crotone con Vinicius, primo gol stagionale, sembra fatta per gli squali ma al minuto novantuno locali di nuovo in vantaggio con Patierno. Difesa pitagorica ancora sott’accusa per come gestisce la propria area di rigore.