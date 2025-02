Perugia. Alla scuola dell’infanzia “J. Piaget” di Ponte Pattoli si impara giocando con la scienza

Alla scuola dell’infanzia “J. Piaget” di Ponte Pattoli Perugia, i bambini di 5 anni stanno vivendo un’esperienza educativa innovativa grazie al progetto “STEMitico”, realizzato in collaborazione con il Museo della Scienza Post.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alle discipline scientifiche (STEM: Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso un approccio olistico e sperimentale. Le attività proposte favoriscono lo sviluppo delle competenze logico-matematiche in modo coinvolgente, trasformando l’apprendimento in un’esperienza di edutainment, ovvero un’educazione divertente e stimolante.

Attraverso laboratori interattivi e giochi educativi, i bambini possono esplorare concetti di matematica e logica in modo naturale, sviluppando curiosità e interesse verso il mondo della scienza fin dalla tenera età. Un percorso che non solo arricchisce il bagaglio di conoscenze, ma stimola anche la creatività e il pensiero critico, strumenti fondamentali per il loro futuro.

Il progetto “STEMitico” rappresenta un’importante opportunità per integrare la didattica tradizionale con metodologie innovative, confermando l’importanza di un’educazione che sappia coniugare gioco e apprendimento.