Perugia. I piccoli della scuola dell’infanzia “J. Piaget” in visita alla Casa del Cioccolato Perugina

Un viaggio goloso e istruttivo alla scoperta del “Cibo degli Dei”. I bambini della scuola dell’infanzia “J. Piaget” di Ponte Pattoli hanno vissuto un’esperienza affascinante visitando la Casa del Cioccolato Perugina a Perugia.

Durante l’uscita, i piccoli esploratori hanno scoperto i segreti della lavorazione del cioccolato, dalla trasformazione dei semi di cacao fino alla creazione dei celebri cioccolatini. Hanno potuto osservare da vicino l’imponente fabbrica, dove centinaia di lavoratori, con passione e competenza, danno vita a dolcezze apprezzate in tutto il mondo.

Non è mancata, naturalmente, una deliziosa degustazione che ha reso la giornata ancora più speciale. “Un ringraziamento particolare va alla Perugina per l’ospitalità e per aver regalato ai bambini un’esperienza unica all’insegna del gusto e della scoperta” si legge nella nota postata su facebook dalla scuola dell’infanzia “J. Piaget” di Ponte Pattoli.