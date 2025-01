Enjoy Viterbo +, al via la segnaletica turistica con targhe in braille

e guide nella lingua dei segni

VITERBO – La rete “Enjoy Viterbo + Rete di Imprese” è nata dalla volontà delle imprese aderenti e in sinergia con il Comune di Viterbo e al supporto economico della Regione Lazio. La Rete è infatti beneficiaria dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche ed è stata ammessa con Determinazione n. G05757 del 28/04/2023.

La gestione della Rete è affidata al C.A.T. (Centro Assistenza Tecnica sviluppo imprese Viterbo) per il supporto tecnico amministrativo e per le attività di manager di rete.

La Rete “Enjoy Viterbo +” è formata da 46 attività economiche su strada prevalentemente distribuite nell’area urbana della città in rappresentanza di varie categorie merceologiche: turismo, commercio, servizi e artigianato.

“Attualmente sono in programmazione – dice il presidente Sergio Cesarini – gli interventi previsti nel piano finanziario approvato dalla Regione Lazio iniziati nel 2024 e che si protrarranno fino all’inizio dell’estate 2025. Il nostro obiettivo è quello di investire in attività che possano promozionare la città di Viterbo ma anche farla conoscere in tutta la sua bellezza a quanti ancora non la conoscono – spiega Sergio Cesarini – e per questo il nostro progetto prevede un’intensa attività di promozione mirata per cluster ma anche iniziative che facciano conoscere ad operatori turistici e giornalisti il nostro territorio. Attenzione particolare sarà data al tema della fruibilità, ovvero accanto all’installazione di segnaletica interattiva lavoreremo sulla realizzazione di targhe in braille e su guide turistiche nella lingua dei segni per rendere Viterbo ancora più accogliente e accessibile”.