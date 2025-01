Pressione degli pneumatici: alcune informazioni utili

Per poter viaggiare in totale sicurezza è importante fare attenzione alle condizioni delle gomme. Uno dei principali aspetti da considerare è la loro usura. Se le gomme sono troppo consumate è il caso di cambiarle, visto che non hanno più una valida presa sull’asfalto. L’altro fattore da considerare è la pressione pneumatici, che va controllata regolarmente, almeno una volta al mese. Verificare che gli pneumatici siano alla giusta pressione può anche permettere di scoprire tempestivamente se la gomma si è forata, così da cambiarla prima che possa dare dei problemi.

In questo articolo troverete tante utili informazioni sulla pressione degli pneumatici. Seguendo le nostre indicazioni avrete la certezza di essere a bordo di un mezzo pronto ad affrontare ogni imprevisto.

Quali sono i valori corretti della pressione?

Molti si chiedono quali siano i valori della pressione a cui dovrebbero stare gli pneumatici della propria auto. In realtà non esiste un vero e proprio standard, perché tali parametri potrebbero cambiare in base al veicolo. Potete controllare sul manuale di istruzioni della vostra macchina, o su un’etichetta che di solito viene applicata sulla portiera, dal lato del conducente. Fate attenzione: sugli pneumatici è indicata la pressione massima che possono sostenere, ma quella non è la pressione consigliata. Si tratta solo di un limite che è meglio non oltrepassare.

Generalmente possiamo dire che la pressione consigliata, per la maggior parte dei modelli, è tra 2.0 e 2.5 bar. Questa pressione può essere cambiata se si viaggia con un carico più pesante del normale. Quando il peso è di molto superiore alla norma è consigliabile aumentare leggermente la pressione degli pneumatici. Il manuale contiene indicazioni anche su questo aspetto.

Come si controlla la pressione?

Controllare la pressione delle gomme è molto semplice. Bisogna avere a disposizione un manometro. Potreste acquistarne uno, o utilizzare quello disponibile nelle stazioni di servizio. Di norma il controllo della pressione va effettuato con gli pneumatici ancora freddi. Se avete già percorso molti chilometri il dato che ottenete con il manometro potrebbe non essere completamente affidabile.

Dopo aver usato il manometro avete tre opzioni:

La pressione è corretta : non dovete fare nulla;

: non dovete fare nulla; La pressione è bassa : aggiungete aria fino ad arrivare al livello giusto;

: aggiungete aria fino ad arrivare al livello giusto; La pressione è alta: rilasciate aria e abbassate così la pressione.

Noi suggeriamo di controllare la pressione almeno una volta al mese, e di farlo prima di ogni viaggio che si affronta in auto. Non dimenticate che in inverno la pressione potrebbe calare più rapidamente.

Quali sono le conseguenze della pressione sbagliata?

Viaggiare con le ruote con la pressione sbagliata può portare a dei rischi, che cambiano a seconda della situazione.

Ad esempio se la pressione è troppo bassa le gomme potrebbero non garantire più la stessa efficacia durante la frenata, portando ad un aumento dello spazio necessario a fermarsi del tutto. Attenzione anche all’usura dello pneumatico: una gomma sgonfia potrebbe consumarsi molto più rapidamente. Nei casi peggiori c’è il rischio di surriscaldamento e di un potenziale scoppio.

Se invece la pressione è troppo alta l’aderenza alla strada potrebbe diminuire. In più l’auto potrebbe risultare più rigida da guidare.