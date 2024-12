“Ha segnato Romano…” e il coro risponde “Mussolini”: il primo gol che accende le polemiche

Romano Floriani Mussolini, giovane difensore della Juve Stabia, è tornato al centro delle cronache calcistiche non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per un dettaglio che ha generato un acceso dibattito: il suo cognome. Figlio di Alessandra Mussolini e di Mauro Floriani, il calciatore porta il doppio cognome della sua famiglia. Fino alla scorsa stagione, sulla maglia aveva scelto di farsi identificare come “Floriani M.”, una decisione che sembrava volta a mantenere un basso profilo riguardo alla componente materna del suo nome. Tuttavia, quest’anno il cambio: sulla maglia è comparso “F. Mussolini”.

Questa scelta ha inevitabilmente attirato attenzioni, soprattutto in un contesto come quello del calcio, dove il nome scritto sulla schiena è un simbolo identitario e mediatico. Il caso è esploso definitivamente durante la partita Juve Stabia-Cesena, quando Romano ha segnato il primo gol della sua carriera da professionista, regalando ai campani una vittoria importante. Lo speaker dello stadio, rispettando il protocollo, ha annunciato il marcatore scandendo chiaramente: “Ha segnato Romano…” e il pubblico, quasi spontaneamente, ha risposto in coro: “Mussolini”. Questo rituale si è ripetuto tre volte, come di consueto negli annunci dei gol, scatenando subito un acceso dibattito.

Un cognome inevitabile, ma pesante

Il cognome Mussolini, che porta in virtù della discendenza materna, inevitabilmente evoca riferimenti storici e politici che nulla hanno a che vedere con il giovane calciatore. Eppure, nella narrazione pubblica, è spesso difficile separare l’atleta dalla sua eredità familiare. La scelta di usare proprio “F. Mussolini” sulla maglia ha diviso l’opinione pubblica: per alcuni è un gesto naturale e privo di secondi fini, mentre per altri sembra una decisione che amplifica consapevolmente le polemiche.

Lo stesso Romano, tuttavia, ha sempre cercato di concentrarsi esclusivamente sul calcio, ribadendo più volte di voler essere giudicato per le sue prestazioni in campo. L’esultanza dopo il gol, con l’indice portato alla bocca in segno di silenzio, è stata interpretata da molti come un messaggio di risposta alle critiche e ai commenti che da sempre accompagnano il suo percorso sportivo.

La questione dell’identità calcistica

Nel mondo del calcio, dove il cognome sulle maglie è un elemento di riconoscimento immediato, le scelte dei giocatori in merito non sono mai casuali. Molti atleti optano per abbreviazioni, soprannomi o altre soluzioni per distinguersi o per evitare che aspetti familiari influenzino la loro carriera. Floriani Mussolini ha invece deciso di non nascondere nulla, rivendicando entrambe le sue radici familiari.

Questo cambio rispetto alla stagione precedente non è stato accompagnato da spiegazioni ufficiali, ma è sufficiente a trasformare ogni sua apparizione in campo in un momento potenzialmente controverso. Eppure, come dimostrato dal suo impatto nella partita contro il Cesena, Romano sembra più interessato a farsi notare per le sue qualità che per il suo nome.

Il cognome Mussolini continua a essere un tema divisivo, inevitabilmente legato a contesti che esulano dal calcio giocato. Tuttavia, per Romano Floriani Mussolini, il campo rimane il luogo dove costruire la propria identità, al di là di qualsiasi polemica. Se il giovane difensore riuscirà a proseguire il suo percorso di crescita, magari i suoi gol e le sue prestazioni finiranno per parlare più forte di qualunque discussione sul cognome stampato sulla maglia.