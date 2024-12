Un Giorno di Gioia: La Solenne Celebrazione del Cardinal David a Guardialfiera

Guardialfera – la Città si è vestita a festa per accogliere Sua Eminenza il Cardinal Pablo Virgilio David, recentemente nominato cardinale da Papa Francesco. Il prelato, noto per il suo servizio come vescovo nelle Filippine, ha avuto un legame speciale con questa comunità, avendo guidato la Diocesi Titolare di Guardialfiera dal 2006 al 2015.

Durante la Solenne Pontificale Celebrazione, erano presenti numerose autorità civili e religiose. Tra queste, il Senatore della Repubblica Italiana, Avvocato Costanzo Della Porta, il Presidente della Regione Molise, il Presidente della Provincia di Campobasso e i sindaci dei comuni che fanno parte dell’antica Diocesi di Guardialfiera, tra cui Acquaviva, Castelmauro, Tavenna, Mafalda e Palata. Rappresentanze militari erano presenti con la Compagnia dei Carabinieri di Larino, guidata dal Comandante Capitano Christian Cosma Damiano Petruzzella, e il Colonnello Luigi Santo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri della Provincia di Campobasso, insieme al locale Comando dei Carabinieri di Guardialfiera. Anche la Polizia Locale e la Vicaria del Prefetto hanno preso parte all’evento.

Il mondo accademico era rappresentato dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Amodio Ricciardi”, che raggruppa diversi plessi nei comuni dell’area, e da figure di spicco come l’Onorevole Remo Di Giandomenico, Presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, e S.A. la Pr. Emiliana Rainelli in Agricola, Presidente dell’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola. Presenti anche Maurizio Varriano, rappresentante dei Borghi d’eccellenza del Molise e Presidente del Parco Letterario “Francesco Jovine”, insieme a esponenti dell’associazionismo, come il Presidente della ProLoco di Guardialfiera e il Presidente del Centro Studi Molise 2000.

Tra le personalità di rilievo, figuravano membri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, un ordine cavalleresco cattolico, e del Sacro Militare Ordine del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth, un’istituzione confraternale con origini che risalgono al XVI secolo, entrambe legate al patrimonio dinastico nobiliare dei Principi Agricola.

Al termine della Celebrazione Pontificale, il Sindaco, a nome di tutta la Città di Guardialfiera, ha donato pubblicamente a Sua Eminenza il Cardinale una campana in miniatura del Giubileo 2025, realizzata dalla “Fonderia Pontificia Marinelli” e incastonata in un cofanetto in legno massello, sul quale è intagliato lo stemma araldico aggiornato del Cardinale. Durante questa solennità, la Delegazione Molise del Sacro Militare Ordine del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth ha annunciato con grande gioia l’ingresso di Sua Eminenza il Cardinale Pablo Virgilio David nel Sacro Ordine, nominato Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico per volere di Sua Altezza Reale il Principe Christian Agricola di San Nicandro, Duca di Capua delle Terre di Lavoro e Gran Maestro. La solenne consegna si è svolta alla presenza del Magistero e degli altri religiosi presenti al Pontificale, nonché di tutte le autorità civili, religiose, accademiche e nobili, insieme a numerosi fedeli. A Sua Eminenza sono giunte fraterne congratulazioni dalla rappresentanza delegatizia, in particolare dai Cavalieri e Dame, affinché continui ad annunciare la parola di Dio nel segno del Santissimo Sacramento, sempre sotto la guida spirituale della comunità, alimentando la vera essenza cristiana e non smarrendo mai lo spirito di servizio alla Chiesa e ai bisognosi. Tra le più toccanti attività di beneficenza del Sacro Ordine si segnalano quelle effettuate nei territori martoriati dalle guerre e privati di acqua potabile. Un buon cammino di esempio nella fede, nella speranza e nella carità, auguri, Eminenza Reverendissima!

Cronotassi dei Vescovi titolari

– Ramón Sanahuja y Marcé † (22 aprile 1969 – 8 agosto 1970 deceduto);

– Juan Luis Ysern de Arce (12 aprile 1972 – 13 maggio 1974 nominato vescovo di San Carlos de Ancud);

– Antonio Cabri, C.S.I. † (9 maggio 1974 – 27 luglio 1974 deceduto);

– Juan José Gerardi Conedera † (14 agosto 1984 – 26 aprile 1998 deceduto – martire);

– Gaetano Di Pierro, S.C.I. (24 aprile 2001 – 13 maggio 2006 nominato vescovo di Moramanga);

– Pablo Virgilio Siongco David (27 maggio 2006 – 14 ottobre 2015 nominato vescovo di Kalookan 9 dicembre 2024 Cardinale con il Titolo di Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo) membro SMOSSAN;

– Adilson Pedro Busin, C.S. (27 gennaio 2016 – 3 maggio 2023 nominato vescovo di Tubarão);

– Kornél Fábry, dal 27 giugno 2023 (Vescovo ausiliare di Esztergom-Budapest) membro SMOSSAN.

Al termine della celebrazione, nel piazzale antistante alla cattedrale, è avvenuta la benedizione della campana del Giubileo, realizzata dalla Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone, alla presenza ufficiale del Commendatore della Repubblica Italiana, Armando Marinelli.

……“Solo da tanto copioso sussidio di cielo posso spiegare a me stesso, il perché Pablo Virgilio David (già Vescovo di Guardia) abbia prescelto questo “luogo delizioso” per officiare, lunedì 9 dicembre, il suo primo Pontificale Solenne da ”Principe della Chiesa”. Forse per invocare con più umiltà da una periferia di mondo, la forza dirompente dello Spirito, quello capace di scardinare la storia dei potenti e prepotenti, di “rovesciarli dai troni ed innalzare gli umili; di ricolmare di beni gli affamati, e rimandare i ricchi a mani vuote” (Lc.1, 52-53). Dai suoi “mari”, dunque, di cui conosce a memoria la mappa del quotidiano piccolo o grande cabotaggio; e da questo nostro “fiume, sino ai confini della terra” (Sal 71,8) il nostro dolce Pablo Virgilio David, rivestito di porpora, si mette in viaggio, pesante di vita nuova, su un cammino di amore a sconfinare, con il cromosoma divino, e a cambiare la faccia del pianto con il sorriso di gioia e recare al genere umano, una pagina di quel Vangelo secondo cui il verbo amare si traduca sempre e dappertutto, con il verbo donare”. – estratto del Notabile Vincenzo di Sabato” .. Dottoressa Adele Scirrotta