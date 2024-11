Paura nella notte in Calabria per un terremoto magnitudo 4.2 che ha scosso la provincia di Cosenza

Notte di paura in Calabria per un terremoto magnitudo 4.2 che ha scosso la provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita a Cosenza città, ma anche a Rende, Lamezia Terme, Catanzaro, Vibo Valentia, Castrolibero, Montalto Uffugo, Rossano, Mendicino, Amantea e Bisignano. I cittadini nelle aree vicine all’epicentro sono stati svegliati nel cuore della notte e qualcuno è anche sceso in strada.

Il terremoto di magnitudo Richter ML 4.2 (Mw 4.2) è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 00:54 italiane del 29-11-2024 in provincia di Cosenza, ad una profondità di 20 km. A riportarlo gli esperti INGV facendo il punto sul sisma della notte. L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 2 km a Est del comune di Mangone (CS), circa 13 Km a SE di Cosenza e 26 Km a N di Lamezia Terme. Dopo questo terremoto, fino alle 1:46 sono stati registrati in zona epicentrale ulteriori 17 terremoti di magnitudo inferiore a 2.