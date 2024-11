Negramaro tornano con l’album “Free love” dal 22 novembre e in concerto da settembre 2025

Milano. «L’amore quando arriva spacca tutto: è un monito verso me stesso».

Lo ha dichiarato Giuliano Sangiorgi alla presentazione del nuovo album “Free love” dei Negramaro, il nono in studio, disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre: dodici tracce con le otto collaborazioni di Jovanotti, Elisa, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Aiello, Malika Ayane, Niccolò Fabi, JJ Julius Son.

«È un ritorno alle radici dopo anni di evoluzione – ha esternato Sangiorgi – Siamo noi all’ennesima potenza con una libertà che s’impara, con dei limiti: la vera libertà è una ossessione bellissima a fare cose migliori».

L’album è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios che hanno ospitato, fra gli altri, U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM: tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi.

«È un disco con cui si impara ad essere più liberi e tutto ciò che arriverà per noi è assoluta libertà – ha sentenziato Giuliano – Impariamo agli errori ad essere liberi e in tutto il disco soffia questo vento di libertà, spregiudicato e nuovo, e lo lasciamo soffiare, forte, fortissimo, senza preoccuparci e senza voler sapere fin dove ci spingerà».

Le collaborazioni del disco sono frutto di amicizie e legami artistici che durano nel tempo: con Elisa i Negramaro avevano già lavorato in “Basta così” e “Ti vorrei sollevare”, con Jovanotti in “Cade la pioggia” e “Safari”, Malika Ayane è l’artista per cui Giuliano ha scritto “Come foglie”, “Niente”, “E se poi” e insieme hanno interpretato “La canzone del sole”, durante la serata cover allo scorso Sanremo; con Fabri Fibra la collaborazione è arrivata dopo un lungo periodo di stima reciproca, cominciato dieci anni fa con alcuni messaggi condivisi sui social, nei quali Giuliano e Fibra hanno espresso il loro desiderio di scrivere qualcosa insieme.

Sono prime collaborazioni artistiche, ma amicizie di lunga data, quelle con Niccolò Fabi e Tiziano Ferro; con Niccolò Fabi, Giuliano ha duettato in una diretta social sulle note di “Delicate” di Damien Rice, durante il lock down, e con Tiziano Ferro ha fatto emozionare lo Stadio San Nicola di Bari sulle note di “Non me lo so spiegare” ed “Estate”.

“Solo se sbagli” è il titolo della canzone con Tiziano Ferro.

«Una canzone contro ogni forma di prigione che l’orgoglio, quello a tutti i costi, può costruire – ha affermato il frontman della band – Riconoscendo gli sbagli e urlandoli o cantandoli ad alta voce, esci da quella zona d’ombra in cui non scegli e sembra convenga farlo, per non stare da nessuna parte, così sei sicuro che non sbagli. Con Tiziano ci invitiamo a scegliere: vogliamo vivere e sbagliare e innamorarci di un amore puro e sincero, questo sì, sincero a tutti i costi».

Sono nuovi incontri quelli con Aiello e Kaleo; Aiello è stato ospite di N20 Back Home, il concerto evento di Galatina, organizzato nel 2023 per festeggiare i vent’anni della band; JJ Julius Son, autore della hit “Way down we go” da oltre un miliardo di streaming, rappresenta la novità assoluta del disco, con la band islandese Kaleo, dal sound rock blues e la voce profonda di Jokull Juliusson, porta tutta la sua vigorosa energia nel pezzo che, insieme al sound caratteristico dei negramaro, esplode nel mantra “Free love”.

Il concept di “Free love” si esprime attraverso la copertina del disco, che ospita l’opera originale “Narciso” di Jago, scultore italiano definito dal The Guardian “Il nuovo Michelangelo”; l’opera rappresenta l’uomo riflesso in una donna e il suo contrario: così come nell’opera di Jago, nel disco dei Negramaro c’è una simmetria perfetta di sentimenti. All’opera è sovrapposto il logo rosso ‘Free love’ creato ad hoc dal collettivo Lrsa, che era già comparso, come spoiler, nel videoclip di “Luna piena”.

Un disco che non censura il sapore dell’amaro, che svela la fragilità e l’inquietudine, che invita all’azione, non solo come risposta alle avversità ma come spinta per sognare, sperare, tornare a splendere: la forza e la fiducia di uscire dalla comfort zone.

Il viaggio live dei Negramaro continua da settembre 2025 e sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni di “Free love”: 27 settembre a Jesolo (Palazzo del Turismo), 3 ottobre ad Assago (Unipol Forum), 7 a Casalecchio di Reno (Unipol Arena), 10 a Torino (Inalpi Arena), 12 a Firenze (Nelson Mandela Forum), 14 a Eboli (Palasele), 17, 18 e 19 a Bari (Palaflorio), 23, 24 e 25 a Messina (PalaRescifina) e 29 chiusura a Roma (Palazzo dello Sport).

L’Instore Tour “Free Love” inizia sabato 23 novembre da Milano (Mondadori Duomo), 24 Torino (Dream Urban District), 25 Firenze (Feltrinelli), 26 Roma (Discoteca Laziale), 29 Nola (Vulcano Buono), 30 Belpasso (Etnapolis), 1° dicembre Rizziconi (Porto degli Ulivi), 3 Molfetta (Gran Shopping Mongolfiera), 4 Casalecchio di Reno (Gran Reno), 5 Venezia (Nave de Vero) e 9 Corciano (Quasar Village).