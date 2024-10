Londra punta a migliorare i rapporti con Dublino

Le relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Irlanda andranno a migliorare nelle aspettative del governo laburista britannico. A sottolinearlo in un comunicato stampa è il Foreign Office che annuncia la visita a Dublino del ministro degli Esteri David Lammy, la prima di un responsabile del Foreign Office nella Repubblica dal 2017. Nell’incontro con il suo omologo irlandese Micheál Martin i due intendono impegnarsi a “garantire che il partenariato” tra i Paesi “possa raggiungere il suo pieno potenziale” in diversi settori come i rapporti nel post-Brexit, la collaborazione economica, l’ambiente e la politica internazionale.

Il nuovo esecutivo laburista di Keir Starmer (nelle scorse ore a Bruxelles per incontrare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen) vuole negoziare “un reset” nelle relazioni con l’Ue dopo il divorzio di Londra senza rimettere in discussione la Brexit né l’uscita dal mercato unico o dal circuito della libertà di movimento dei cittadini. In questa prospettiva è cruciale anche la stretta relazione con Dublino che passa dall’unico confine di terra britannico con l’Unione e la gestione del dossier dell’Ulster necessaria per evitare il ritorno alle tensioni del passato garantendo la stabilità politica dell’Irlanda del Nord.