Miane. Trovati i corpi di Susanna Recchia e della figlia di tre anni

Tragico epilogo. Sono stati trovati i corpi di Susanna Recchia, 45 anni, e della figlia di tre anni. Mamma e figlia erano scomparse venerdì sera dalla loro abitazione di Miane (Treviso). L’assessore veneto alla protezione civile, Giampaolo Bottacin, conferma che il ritrovamento è avvenuto in un isolotto del fiume Piave a valle del ponte di Vidor (Treviso). Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco, con un elicottero, squadre nautiche, droni e cani molecolari.

La scomparsa di Susanna Recchia risale al 14 settembre mattina, alle 8. L’ex compagno Mirko, arrivato a casa per prendere la figlia, l’ha trovata vuota. In casa una lettera di cinque pagine, il racconto terribile di una disperazione senza fine e la coscienza da parte dell’ex che la donna si sarebbe voluta togliere la vita.

Igienista dentale, 45 anni, altre tre figli concepiti all’interno di precedenti relazioni, Susanna Recchia stava attraversando un periodo difficile, un disagio psicologico dal quale non riusciva ad uscire, acutizzato dalla recente separazione avvenuta un mese prima dopo cinque anni di relazione. Anche la preoccupazione per la figlia potrebbe aver contribuito dal momento che la piccola soffriva infatti di epilessia. Proprio la mancanza, in casa, dei farmaci per la bambina aveva fatto sperare il padre. Se li aveva portati con sé aveva intenzione di prendersi cura della figlia.

Erano subito partite le ricerche. Poi è stata ritrovata la Volkswagen Tiguan bianca di Susanna vicino al ponte di Vidor, non lontano dal fiume Piave, a Covolo di Pederobba. E oggi i corpi, ritrovati a due chilometri da dove era stata lasciata l’auto.