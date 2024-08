Pensione Completa o Mezza Pensione? Pro e Contro

Un paio di decenni fa la vacanza in albergo al mare aveva una struttura definita: pensione completa, con colazione, pranzo e cena nel ristorante interno. Il mondo evolve e le cose cambiano e oggi la mezza pensione, o anche solo la formula pernottamento con colazione, sono molto più richieste.

Qual è la scelta migliore? Ovviamente dipende dalle proprie esigenze e abitudini, ma quello che è certo è che le strutture ricettive si sono adeguate. Se state valutando di prenotare in un hotel Romagna è certo che vi offrirà diverse soluzioni, con pensione completa o ridotta. Entrambe le opzioni hanno pro e contro: vediamo quali

La pensione completa

Partiamo con la scelta classica della vacanza per famiglie: la pensione completa. Questa è amata da chi ha bambini piccoli o dagli anziani, spesso più abitudinari. Analizziamone vantaggi e svantaggi

Gli elementi a favore

Partiamo dalla comodità: si saprà già quando e dove mangiare, oltretutto conoscendo in anticipo il menù. Oggi molti alberghi offrono il buffet, ma la varietà è tale per cui è facile trovare ciò che si desidera. Inoltre si possono chiedere alla cucina dell’albergo le eventuali variazioni in base alla propria dieta; per chi ha esigenze particolari questa è una sicurezza.

E’ poi una scelta che facilita i momenti di relax o riposo: che sia un sonnellino dopo pranzo o un tisana dopo cena, in pochi passi si è in camera e riprendersi nel momento della digestione.

Gli elementi contrari

Ogni faccia ha due medaglie e i pro hanno i loro contro. La pensione competa obbliga a rispettare ogni giorno gli stessi orari per pranzo e cena: se state facendo una escursione che va per le lunghe dovete fare una scelta. Se si resta fuori si perde il pasto già pagato in albergo.

L’altra limitazione è la ripetitività: con l’enorme offerta in termini di locali e ristoranti della Romagna, sarebbe veramente un peccato non scoprire qualcosa di diverso.

La mezza pensione

Con la mezza pensione un ospite consuma in albergo la colazione e uno dei due pasti principali. Un tempo era la cena, oggi spesso si può scegliere. Anzi alcuni hotel in Romagna permettendo di cambiare ogni giorno, semplicemente avvisando al mattino.

Gli elementi a favore

Il primo vantaggio della mezza pensione è la flessibilità di orario. Si può stare in spiaggia tutto il giorno oppure pranzare nel centro storico, o ancora posticipare l’orario della cena alle 9. È una opzione preferita da coloro che amano provare i piatti tipici del luogo, magari con una grigliata di pesca sulla spiaggia o una cena a base di tortellini in un agriturismo in collina.

Gli elementi contrari

Il primo elemento a sfavore della mezza pensione è il costo: mangiare in hotel costa mediamente poco e , soprattutto, non si hanno sorprese. Scoprire nuovi ristoranti è una avventura che, ogni tanto, può finire male. Poi c’è la questione dell’organizzazione: bisogna capire dove andare, a che ora e, soprattutto, prenotare: in estate in Romagna i locali sono pieni.

Infine, chi ha allergie o segue diete particolari come quella vegana deve essere sicuro che chi lo accoglierà saprà rispondere alle sue esigenze. In albergo è più facile accordarsi per tutto il periodo.