Trentino Music Arena: dall’11 al 13 luglio torna il Trentino Love Festival

Non poteva partire sotto i migliori auspici la seconda edizione del “Trentino Love Fest | Charity Event”, il Festival in programma dall’11 al 13 luglio alla Trentino Music Arena, che va ad individuare, e a sostenere annualmente, progetti di beneficenza, di aiuto e solidarietà. Sono arrivati anche i ringraziamenti del commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna, Francesco Figliuolo che, in una lettera indirizzata al Centro per i Servizi Culturali Santa Chiara, scrive: “Il vostro contributo al fianco delle Istituzioni rappresenta un gesto di grande solidarietà verso chi necessità di ogni forma di conforto per alleviare le sofferenze causate da questa calamità”.

Lo scorso anno, infatti, la raccolta benefica del Trentino Love Fest contribuì al sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna, gravemente colpita da un’alluvione. “Assume particolare rilevanza – scrive il commissario straordinario Figliuolo – la virtuosità di tutti coloro che, come il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, hanno voluto rispondere direttamente ai bisogni delle imprese e dei cittadini effettuando una donazione in favore delle popolazioni gravemente colpite dagli eventi alluvionali dello scorso anno”.

Quest’anno, Trento, capitale europea del Volontariato, trasformerà ancora una volta la musica in un gesto di amore con un’iniziativa di solidarietà diffusa. Parte del ricavato della manifestazione andrà a sostenere le attività e l’impegno di chi opera nel Terzo Settore trentino.

Segnatevi dunque le prossime date. Da giovedì 11 luglio a sabato 13 luglio si terrà la seconda edizione del “Trentino Love Fest | Charity Event”. Incredibile la line-up di artisti che animerà il pubblico della Trentino Music Arena. Giovedì arrivano sul palco: Peripezie, Centomilacarie, Mecna, Ariete. Venerdì: Deva, Fabrizio Moro, Il Tre. Sabato: Kelly Joyce, Santi Francesi, Margherita Vicario. Tre giorni di pura energia e divertimento, dove ogni nota suonerà per sostenere la solidarietà e il volontariato.

I contest

Anche a luglio si riconfermano le selezioni e le masterclass del festival talent “European Voice & Sound”, a cura di Nove Eventi, con due grandi novità. Al festival si aggiungono le selezioni del festival talent “International Voice & Baby Talent Festival”, a cura di Nove Eventi e il “TMA CONTEST- Sali Sul Palco della Trentino Music Arena”, a cura del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. “International Voice & Baby Talent Festival” si rivolge a cantanti e musicisti tra i 3 e i 14 anni e si suddivide in due categorie, Best Vocal Performance (BVP) e Best Instrumental Performance (BIP). “European Voice & Sound” si rivolge a cantanti e musicisti dai 14 anni in su e si divide anch’esso in due categorie, Best Vocal Performance (BVP) e Best Instrumental Performance (BIP). Entrambi i Talent-Festival, a cura di Nove Eventi, hanno l’obiettivo di formare nuovi cantanti e musicisti e introdurli nel mondo della musica per far emergere nuovi talenti attraverso l’assegnazione di un premio che riconosca i meriti personali/artistici. Nel corso dei Festival saranno valorizzate le capacità vocali e le capacità dei singoli musicisti. È previsto un vincitore per ogni categoria (BVP e BIP). Il contest trentino “TMA CONTEST – Sali Sul Palco della Trentino Music Arena” è un’opportunità da non perdere per i singoli/duo/band locali. I concorrenti che accederanno alle esibizioni potranno eseguire dal vivo uno o due brani musicali, in lingua italiana e/o straniera, edito e/o inedito, a loro libera scelta. Scopo del contest è quello di far emergere artisti e talenti trentini, dare un’opportunità di riconoscimento a meriti personali/artistici a chi ha deciso di fare della propria passione musicale un lavoro, favorire e incoraggiare lo sviluppo di nuove competenze territoriali. Info www.tmacontest.it

Scuole e Associazionismo

Il “Trentino Love Fest | Charity Event” sarà animato anche dalla presenza di stand, con la partecipazione delle associazioni di volontariato trentine e il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti

dell’Istituto di Formazione Professionale “Sandro Pertini” di Trento, del Liceo Artistico “Depero” di Trento, del Centro Formazione Professionale Opera Armida Barelli di Rovereto, che potranno esprimere la propria competenza scolastica e professionalità formativa attraverso iniziative come: “angolo make up”, “angolo body painting”, “angolo hair&color”. Gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di utilizzare le tecniche del bodypainting attraverso l’utilizzo di strass, glitter e colori; potranno esplorare lo stile con originali acconciature come trecce, code e spray colorati; potranno giocare con i diversi look make up attraverso glitter e brillantini. Modelle e modelli d’eccezione saranno i partecipanti ai concerti della TMA che cosi avranno un’opportunità in più di divertimento. Il pubblico potrà fare un’offerta libera che sarà poi devoluta in beneficenza.

Da giugno a settembre

L’estate musicale 2024 della Trentino Music Arena, affidata al Centro Servizi Culturali Santa Chiara, si presenta con una ricca programmazione da giugno a settembre, rivolta innanzitutto alla Generazione Z. Tanti i festival e i concerti, con artisti e band di spicco della scena locale, nazionale e internazionale. Ad inaugurare la Trentino Music Arena di Trento a giugno è stata la seconda edizione della “Trentino Spettacolo e Musica” con la nuova scena musicale rap e trap italiana: Anna, Nerissima Serpe, Papa V, Silent Bob, Tony Boy. E ancora Mida direttamente da Amici, Clara, vincitrice di Sanremo Giovani, lo show “Voglio Tornare Negli Anni ’90”, sold out in tutte le date nella scorsa stagione. A luglio si prosegue con la seconda edizione del “Trentino Love Fest | Charity Event” con Peripezie, Centomilacarie, Mecna, Ariete, Deva, Fabrizio Moro, Il Tre, Kelly Joyce, Santi Francesi, Margherita Vicario. Grande novità per agosto. La Trentino Music Arena risuonerà a ritmo hip hop, rap e trap con la prima edizione del “Drip Festival”. Sul palco: Capo Plaza, Neima Ezza (giovedì 29 agosto), Naska (venerdì 30 agosto), Rondo Da Sosa (sabato 31 agosto). L’estate si chiuderà a settembre con un’esplosione di musica: il concerto degli Europe (martedì 3 settembre). E ancora: Gemelli Diversi, Boro Boro, Chiello (venerdì 6 settembre); Achille Lauro, La Rua (sabato 7 settembre); The Kolors (domenica 8 settembre). Le giornate saranno animate da workshop, laboratori, approfondimenti, incontri tematici per scoprire e imparare il dietro le quinte del mondo della musica. Tre i concorsi dedicati a chi desidera cimentarsi con le proprie doti canore e intraprendere la carriera musicale: l’“European Voice & Sound” e l’“International Voice & Baby Talent Festival”, a cura di Nove Eventi e il festival talent “TMA CONTEST- Sali Sul Palco della Trentino Music Arena” a cura del Centro Servizi Culturali Santa Chiara.