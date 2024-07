Vacanza a Rimini: i vantaggi di soggiornare in un hotel sul mare

C’è chi la aspetta tutto l’anno, la vacanza al mare, per poter passare più tempo possibile sulla sabbia sotto al sole vicino alla riva. Allora è necessario sfruttare al meglio il tempo che si ha a disposizione, poco o tanto che sia, senza mettere di mezzo troppi ostacoli fra noi e l’agognato lettino.

La cosa più semplice è quindi quella di scegliere un hotel Rimini sul mare, che permetta di sentirci tutt’uno con la distesa d’acqua che ci richiama promettendo di offrirci giorni di svago e divertimento. A volte però si è in dubbio, pensando che un albergo più interno possa offrire più tranquillità o sia più economico. Regole fisse ovviamente non ce ne sono e ognuno deve scegliere in base alle proprie esigenze. La cosa importante è avere a disposizione tutti gli elementi utili a decidere in modo accurato; ed ecco quindi 3 vantaggi di soggiornare in un hotel sul mare a Rimini.

1. Dimentica l’auto

Quando si va in vacanza una delle cose che più si desidera è lasciare a casa lo stress di tutti i giorni. E una delle cause principali di tensione, soprattutto per chi vive in città, è il traffico. Non vorremo certo portarcelo anche al mare? Alloggiando in uno degli hotel Rimini sul mare ci si può anche dimenticare – almeno per qualche giorno – di avere una vettura. Basta accordarsi prima di partire con la direzione della struttura, prenotando tramite loro un posto auto o comunque chiedendo consigli per dove parcheggiarla, e poi prenderla solo in caso di bisogno… o anche semplicemente al momento della partenza! Per il resto ci si sposta a piedi, passando dalla camera alla spiaggia e dalla spiaggia al ristorante.

Anche coloro che sono amanti dello shopping o della vita notturna possono riporre le chiavi nel cassetto del comodino per un po’. A Rimini ci sono locali e negozietti praticamente ovunque, e sicuramente basterà una bella passeggiata sul lungo mare per trovare qualsiasi locale faccia al caso nostro.

2. La vista

Non si sottovaluti l’importanza di una bella vista sul mare, soprattutto per coloro che passano gran parte dell’anno in città fra muri e cemento. Ci si può sedere sul proprio balconcino a godersi la golden hour, quel momento in cui il sole tramonta e tinge il cielo dei meravigliosi toni del rosso e dell’oro; oppure ammirare il sorgere del sole scorgendolo dalla propria camera, gustando quel momento magico in cui il mondo si risveglia. Anche il mare di notte ha un enorme potere rilassante: quanto è piacevole addormentarsi ascoltando in lontananza lo sciabordio delle onde! Quando si progetta una vacanza al mare, tutti questi dettagli possono veramente fare la differenza regalando una esperienza “immersiva”.

3. Respirare l’aria di mare

Un tempo le persone che soffrivano di infezioni alle vie polmonari venivano mandate nelle località di mare per migliorare la loro situazione. Oggi i progressi della medicina permettono di intervenire in altro modo, ma questo non ha diminuito i benefici dell’aria di mare sull’organismo. L’inalazione di aria salmastra permette di favorire la dilatazione delle vie respiratorie; una vera e propria terapia fisica di cui il nostro corpo godrà durante i lunghi mesi invernali.