Picierno: sospensione accordo Italia – Albania svela la farsa del governo Meloni

“La Corte Costituzionale albanese con la sospensione della ratifica dell’accordo sui migranti tra Italia e Albania svela la farsa di un trattato fuori dallo Stato di diritto che ha come unico scopo la propaganda elettorale per le prossime elezioni europee. Il Premier Rama sapeva già – lo ha ammesso in varie occasioni – che si trattava di un piano capestro che Giorgia Meloni ha sbandierato come una proposta rivoluzionaria e ha trattato coloro che si sono opposti come “nemici dell’Italia”. La decisione è anche l’ennesima prova del fallimento delle politiche migratorie di questo Governo”. Così la Vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.